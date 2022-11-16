NATO üyesi Polonya'ya füze düştü! Rusya 'biz atmadık' dedi! 3. Dünya Savaşı mı başlıyor?

POLONYA'’nın Ukrayna sınırındaki köye füze düştü ve 2 kişi hayatını kaybetti. Letonya Dışişleri Bakanı, köyü Rus füzelerinin vurduğunu açıkladı. Pentagon Sözcüsü ABD'nin "NATO topraklarının her karışını savunacağını" vurguladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur" dedi. ABD Başkanı Joe Biden temkinli konuştu. Ukrayna Lideri Zelenski, NATO'ya "Gerekeni yap" çağrısı yaptı.

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Polonya'da Ukrayna sınırına yakın bir bölgede bulunan Przewodow köyünde şiddetli bir patlama yaşandı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. ABD’li istihbarat yetkilisine dayandırılan bazı haberlerde, patlamanın kaynağının Rus füzesi olduğu iddia edildi. Üst üste gelen açıklamalar, 3. Dünya Savaşı mı başlayacak endişesi oluşturdu.

Polonya: Net kanıtımız yok

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Przewodow köyünde 2 kişinin hayatını kaybettiği füze saldırısı için füzeyi kimin attığına ilişkin ellerinde net bir kanıtın olmadığını söyledi. ABD Başkanı Biden başta olmak üzere bir çok devlet başkanı ile görüştüğünü belirten Duda, ABD'nin soruşturma için Polonya'ya uzman göndereceğini de sözlerine ekledi.

NATO'nun 4. maddesi için...

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de bir basın toplantısı düzenleyerek topraklarına füze düşmesinin ardından tüm birimleri yüksek alarm seviyesine geçirdiklerini duyurdu. Polonya'nın NATO'nun 4. maddesinin kullanılmasına ilişkin konsültasyon ve analizlerde bulunduğunu ifade eden Başbakan Morawiecki, Polonyalılara sükunetlerini korumaları, manipülasyonlara gelmemelerini, itidal ve sağduyu ile hareket etmeleri çağrısında bulundu.

NATO'nun 4. maddesinde ne diyor: NATO anlaşmasının 4. maddesi müttefik ülkelerden birinin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve güvenliğini tehdit altında hissetmesi durumunda NATO üyelerini danışma için toplantıya çağırmasını içeriyor.

Rus Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı

Öte yandan Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasin, Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'nun Przewodowo'ya düşen Rus yapımı füzeye ilişkin derhal açıklama yapması talebiyle Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Siergiej Andriejew'i acilen Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın da bugün öğlen saatlerinde Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacağı öğrenildi.

Rusya: Suçlamalar kasıtlı provokasyon Rusya Savunma Bakanlığı iddiayla ilgili “Polonya medyası ve yetkililerinin Przewodow yerleşim alanına Rus füzelerinin düştüğü iddiasıyla ilgili açıklamaları, durumu tırmandırmak için kasıtlı bir provokasyondur. Ukrayna yakınlarındaki hedeflere herhangi bir saldırı yapılmadı” açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Biden: Rusya olasılığı düşük

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, net bir şey söyleyemeyeceğini ancak ellerindeki ilk bilgilerin Polonya'ya düşen füzenin Rusya tarafından fırlatılma olasılığının düşük olduğunu belirtti.

Pentagon'dan NATO vurgusu

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "Polonya'da Ukrayna sınırına yakın bir bölgeyi iki Rus füzesinin vurduğuna dair basında çıkan haberlerin farkındayız. Size şu anda bu haberleri doğrulayacak herhangi bir bilgimiz olmadığını ve bunu daha ayrıntılı olarak araştırdığımızı söyleyebilirim. Bu yüzden spekülasyon yapmak veya varsayımlara girmek istemiyorum” dedi. Ryder ayrıca, ABD'nin "NATO topraklarının her karışını savunacağını" vurguladı.

Herhangi bir ayrıntıyı doğrulayamıyoruz

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson da “Polonya'dan gelen bu haberleri gördük ve daha fazla bilgi toplamak için Polonya hükümetiyle birlikte çalışıyoruz. Şu anda raporları veya herhangi bir ayrıntıyı doğrulayamıyoruz. Ne olduğunu ve sonraki uygun adımların ne olacağını belirleyeceğiz” dedi.

Zelenski: Rusya acil olarak durdurulmalı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Polonya'ya düşen Rus füzeleri ile ilgili açıklama yaparken Baltık ülkelerini ve Avrupa'yı Rusya'ya karşı yine uyardı. "Bugün Rusya'nın saldırıları, Endonezya, Hindistan, Çin ve savaşı bitirme ihtiyacından bahseden diğer tüm ülkeler için verdiği yanıttır. Rusya bunu bitirmek istemiyor. Bu dünyaya Rusya'nın bir cevabı oldu" diyen Zelenski, "Terör sadece bizim sınırlarınızda değil. Zaten Moldova topraklarına yayıldı. Bugün Rus füzeleri dost ülkemizin toprakları olan Polonya'yı vurdu. İnsanlar öldü" dedi.

Rusya'nın acil olarak durdurulması gerektiğini bir kez saha tekrarlayan Zelenski, "Ukrayna kaç kez terör devletinin ülkemizle sınırlı kalmayacağını söyleyecek? Polonya ve Baltık ülkeleri... Terörün daha da ileriye gitmesi an meselesi. Rusya'nın cezalandırılması ne kadar uzatılırsa Rus füzeleri de herkes için o kadar tehdit olacak" dedi.

AB Komisyonu: Durumu yakından izliyoruz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin her iki ülkeyle de dayanışma içinde olduğunu, durumu yakından izlediklerini belirtti.