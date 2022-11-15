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Macron'dan Türkçe paylaşım! Çalışmayı sürdüreceğiz

Macron'dan Türkçe paylaşım! Çalışmayı sürdüreceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ve Fransa'nın Ukrayna'dan tahıl ihracatının devamı için çalışmayı sürdüreceğini belirtti.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ve Fransa'nın Ukrayna'dan tahıl ihracatının devamı için çalışmayı sürdüreceğini belirtti. Macron, Twitter hesabından Türkçe olarak yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğrafına yer verdi.

Macron'dan Türkçe paylaşım

Macron, Twitter hesabından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde ikili görüşme sırasında çektirdikleri fotoğrafı önce Fransızca ardından Türkçe açıklamayla paylaştı.

Türkiye'nin rolüne vurgu

Ukrayna'daki savaşın dünyada açlık risklerini artırmakta olduğunu vurgulayan Macron, "Türkiye ve Fransa, ihracatların engelsiz şekilde sürmesi için çalışmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

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