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Seyahat için sadece kimlik yeterli olacak! Yeni dönem

Seyahat için sadece kimlik yeterli olacak! Yeni dönem

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği, Bosna Hersek ile Türkiye arasında kimlikle seyahat uygulamasının hayata geçmesi için son adıma gelindiğini belirterek, anlaşmada teknik hazırlıkların devam ettiğini duyurdu.

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Türkiye ile bir ülke arasında kimlikle seyahat dönemi başlıyor. Saraybosna Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada Türkiye ile Bosna Hersek arasında kimlikle seyahat uygulamasına ilişkin anlaşmanın imzalanması için teknik hazırlıkların devam ettiği belirtildi.

Bosna hersek'e kimlikle seyahat edilebilecek

Söz konusu anlaşmanın imzalanması ve yürürlüğe girmesi için gereken teknik hazırlıkların Bosna Hersek iş birliğinde sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, anlaşmanın yürürlüğe girdiği zamanın vatandaşlarla paylaşılacağı aktarıldı.

Açıklamada, kimlikle seyahat uygulamasının hazırlık aşamasında olduğuna işaret edilerek, halihazırda Bosna Hersek'e girişlerde pasaport uygulamasının devam ettiği kaydedildi.

Türkiye'den hangi ülkelere kimlikle gidilebiliyor?

Kimlikle gidilen ülkeler arasında Türkiye'ye yakın coğrafyadaki devletler bulunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan bu ülkelerin başında geliyor. Bunun yanı sıra Gürcistan, Ukrayna, Moldova, Bosna-Hersek ve Sırbistan'a da Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı ile giriş yapılıyor.

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