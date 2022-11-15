E-Devlet burs ve öğrenim kredisi başvuru ekranı açıldı! e devlet KYK kredi burs başvurusu

Kredi ve burs başvuruları e devlette başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının alınmaya başladığını duyurdu. TC numarası ile üniversite öğrencileri burs başvurusu yapabiliyor.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Kredi ve burs başvuruları e devlet üzerinden TC numarası ile yapılıyor.

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK burs ve kredi imkanından şu kişiler faydalanabilir:

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler