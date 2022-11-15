BIST 4.657
DOLAR 18,61
EURO 19,36
ALTIN 1.059,10
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

E-Devlet burs ve öğrenim kredisi başvuru ekranı açıldı! e devlet KYK kredi burs başvurusu

E-Devlet burs ve öğrenim kredisi başvuru ekranı açıldı! e devlet KYK kredi burs başvurusu

Kredi ve burs başvuruları e devlette başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının alınmaya başladığını duyurdu. TC numarası ile üniversite öğrencileri burs başvurusu yapabiliyor.

Abone ol

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Kredi ve burs başvuruları e devlet üzerinden TC numarası ile yapılıyor. 

e devlet kredi ve burs başvuru ekranı tıkla

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK burs ve kredi imkanından şu kişiler faydalanabilir:

Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de ÜFE ekim ayında tahminlerin altında kaldı
ABD'de ÜFE ekim ayında tahminlerin altında kaldı
4,6 milyon değerinde çek buldu! Karşılığında öyle bir şey verdiler ki…
4,6 milyon değerinde çek buldu! Karşılığında öyle bir şey verdiler ki…
Ümit Özdağ ile Davutoğlu'nun adamları birbirine girdi! 'korkma Ahmet' dedi cevap 'Atanamamış Bond' oldu
Ümit Özdağ ile Davutoğlu'nun adamları birbirine girdi! 'korkma Ahmet' dedi cevap 'Atanamamış Bond' oldu
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
4 gündür haber yok! 19 yaşındaki Gülçan nerede?
4 gündür haber yok! 19 yaşındaki Gülçan nerede?
MİT'in Türkiye'ye getirdiği FETÖ'cü Uğur Demirok'un ifadesi ortaya çıktı
MİT'in Türkiye'ye getirdiği FETÖ'cü Uğur Demirok'un ifadesi ortaya çıktı
İstanbul saldırısını yapan kız 'kaplama' mı? Korkmuş yüz hali dedikodu çıkardı Feramuz Erdin'i okuyun
İstanbul saldırısını yapan kız 'kaplama' mı? Korkmuş yüz hali dedikodu çıkardı Feramuz Erdin'i okuyun
İçişleri Sözcüsü Çataklı'dan Yunan bakana tepki
İçişleri Sözcüsü Çataklı'dan Yunan bakana tepki
'Tottenham Boys' çetesinin eski üyesiydi PKK'nın İngiltere'deki işlerini tek tek anlattı
'Tottenham Boys' çetesinin eski üyesiydi PKK'nın İngiltere'deki işlerini tek tek anlattı
Bakan Murat Kurum: Dünyaya ilan ettik dedi müjdeyi verdi
Bakan Murat Kurum: Dünyaya ilan ettik dedi müjdeyi verdi
BİM, asgari ücrete yüksek zamma karşı! Asgari ücret artışı enflasyonu artırır
BİM, asgari ücrete yüksek zamma karşı! Asgari ücret artışı enflasyonu artırır
Erdoğan G-20 zirvesinde liderleri böyle uyardı: Yeni bir krizle karşı karşıyayız
Erdoğan G-20 zirvesinde liderleri böyle uyardı: Yeni bir krizle karşı karşıyayız