BIST 4.649
DOLAR 18,61
EURO 19,36
ALTIN 1.063,04
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Patronunun 8 milyon lirasını çalıp kaçtı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Patronunun 8 milyon lirasını çalıp kaçtı

FATİH'te işadamının içinde yaklaşık 8 milyon değerindeki döviz bulunan çantasını çaldıktan sonra kayıplara karışan şoför, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Abone ol

Olay 12 Kasım günü 12.20'da Fatih Kapalı Çarşıda meydana geldi. İddiaya göre S.N.A.M isimli iş adamı yaklaşık 8 milyon lira eden 280 bin Euro ve 150 bin Dolar para dolu çantayı döviz bürosuna götürdüğü sırada şoförü olan A.K.’ye verdi.

Şoför A.K., çarşı içindeki kalabalıktan istifade ederek para dolu çanta ile kaçtı. S.N.A. M. isimli şahıs, para dolu çantasının şoförü tarafından çalındığını fark edip durumu polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şoför A.K.'yi Küçükçekmece'deki bir adreste yakalayarak gözaltına aldı. Şoför A.K.'nin "Güveni Kötüye Kullanma" suçundan adli makamlara sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan hırsızlık şüphelisinin kaçma anı çarşıdaki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kripto para tartışması kanlı bitti arkadaşına kurşun yağdırdı
Kripto para tartışması kanlı bitti arkadaşına kurşun yağdırdı
Zelenski Rusya Ukrayna savaşını bitirecek barış formülünü G-20 zirvesine sundu
Zelenski Rusya Ukrayna savaşını bitirecek barış formülünü G-20 zirvesine sundu
MİT operasyonuyla yakalanan Uğur Demirok tutuklandı!
MİT operasyonuyla yakalanan Uğur Demirok tutuklandı!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Tüketiciler Birliği uyardı! Faturanızda bu yazıyorsa itiraz edin
Tüketiciler Birliği uyardı! Faturanızda bu yazıyorsa itiraz edin
Emine Erdoğan, Endonezya'da lider eşleriyle bir araya geldi bu pozu verdi
Emine Erdoğan, Endonezya'da lider eşleriyle bir araya geldi bu pozu verdi
Yolda yürüyen kadına taciz! Yakınları yakaladı ve...
Yolda yürüyen kadına taciz! Yakınları yakaladı ve...
MHP Şırnak ilçe başkanının üzerine kayıtlı hattan İstiklal bombacısı ile görüşme trafiği çıktı
MHP Şırnak ilçe başkanının üzerine kayıtlı hattan İstiklal bombacısı ile görüşme trafiği çıktı
Bursa'dan sonra şimdi de İzmir! Can almaya devam ediyor
Bursa'dan sonra şimdi de İzmir! Can almaya devam ediyor
Pendik’te kanalizasyon kazısı sırasında bulundu hemen ekiplere haber verildi
Pendik’te kanalizasyon kazısı sırasında bulundu hemen ekiplere haber verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye teşekkürü! ABD dahil 97 devlet....
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye teşekkürü! ABD dahil 97 devlet....
Erdoğan'ın en sevdiği şarkının yazarı CHP'li oldu! Beraber yürüdük biz bu yollarda
Erdoğan'ın en sevdiği şarkının yazarı CHP'li oldu! Beraber yürüdük biz bu yollarda