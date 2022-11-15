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Pendik’te kanalizasyon kazısı sırasında bulundu hemen ekiplere haber verildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Pendik’te kanalizasyon kazısı sırasında bulundu hemen ekiplere haber verildi

İSTANBUL Pendik’te, İSKİ'nin kanalizasyon kanalı kazısı sırasında insan kemikleri bulundu. Bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. 

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Pendik’te, kanalizasyon kazısı sırasında insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Kemik bulunması üzerine kazı çalışması durduruldu.

Çalışma alanında bulunan kemikler, olay yeri inceleme ekipleri tarafından toplanarak Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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