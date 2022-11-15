Pendik’te kanalizasyon kazısı sırasında bulundu hemen ekiplere haber verildi
İSTANBUL Pendik’te, İSKİ'nin kanalizasyon kanalı kazısı sırasında insan kemikleri bulundu. Bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.Abone ol
Pendik’te, kanalizasyon kazısı sırasında insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Kemik bulunması üzerine kazı çalışması durduruldu.
Çalışma alanında bulunan kemikler, olay yeri inceleme ekipleri tarafından toplanarak Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.