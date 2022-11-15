BIST 4.622
DOLAR 18,61
EURO 19,41
ALTIN 1.062,71
HABER /  POLİTİKA  /  HDP

İstanbul saldırısı için HDP ne demeye çalışıyor! Pervin Buldan'ın açıklamasına bakın

İstanbul saldırısı için HDP ne demeye çalışıyor! Pervin Buldan'ın açıklamasına bakın

İSTANBUL'u kana bulayan terör saldırısı PKK/YPG işi çıkmıştı. HDP eş başkanı Pervin Buldan ise YPG'yi aklamak için "IŞİD'in saldırıyı düzenlediğini söyledi. Bir yandan terörü kınayan Pervin Buldan, diğer taraftan saldırıyı seçim öncesi siyaseti dizayn etme çabası olarak yorumladı. Pervin Buldan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi de eleştirdi ve AK Parti ile görüşmeleri için geçen hafta yaptığı yorumu hatırlattı.

Abone ol

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında İstanbul'daki YPG/PKK işi saldırıyla ilgili konuştu. "Failleri kim olursa olsun partimiz bu tür katliamların karşısında' diyen Pervin Buldan, ortaya çıkan tüm delillere rağmen saldırı için IŞİD iddiasını ortaya attı. Pervin Buldan'ın 'kafası karışık' açıklamaları şöyle:

-"Taksim'de 2 gün önce yaşanan patlamada şimdiye kadar 6 yurttaşımız hayatını kaybetti. Bu vahşetin ilk anından itibaren algı operasyonlarından medet uman akıl, sosyal medya karartması ve yayın yasağıyla, Türkiye halklarının gerçekleri öğrenmesini engellemeye çalışmıştır. Çok geçmeden ortada bir bombalı saldırının ve acımasız bir katliamın olduğu anlaşılmıştır.

Partimiz, failleri kim olursa olsun, bu tür katliamcı saldırıların tavizsiz bir şekilde karşısında. 

YPG'yi değil IŞİD'i işaret etti

-Biz bu saldırıları 2015'te 10 Ekim Ankara Gar Katliamından, Suruç katliamından, Diyarbakır mitingimizde yapılan katliamdan, Antep'teki düğün katliamından ve IŞİD eliyle yapılan saldırılardan tanıyoruz. Türkiye toplumuna korku salarak siyaseti dizayn etme çabalarına yabancı değiliz. Toplumu kutuplaştırarak seçim sürecini dizayn etme çabalarına HDP olarak izin vermeyeceğiz. 

Kaos planına karşı durmak görevimiz

-Topluma dayatılan bu şiddet iklimi reddedilmeli, kutulaştırma tuzağına düşülmemelidir. Biz demokratik siyasette ısrarcı ve kararlıyız. Ülkenin ihtiyacı acil demokrasi, hukuk, adalet ve eşitliktir. Her türlü kaos planına, toplumun şiddetle esir alınma girişimine karşı durmak, her vicdan sahibi yurttaşımızın görevidir. 

-Siyasetin ve parlamentonun bu acı olaydan çıkaracağı sonuç hamaset yarışı değil, şiddet ve çözümsüzlük sarmalından ülkeyi kurtaracak demokratik yolları birlikte tartışmak olmalıdır. Toplumu esir altına almaya çalışan kaos planlarını boşa çıkarmanın yolu, güçlü demokrasi planını bu ülkenin gerçeğine dönüştürmekten geçer. 

BAHÇELİ, AK PARTİ İLE GÖRÜŞÜNCE OLAĞAN DEMİŞTİ

MHP'nin Genel Başkanı bugün yine partimizi hedef aldı. Partimize oy veren milyonları da hedef aldı. HDP'ye bir saniye bile tahammülleri yokmuş. Geçen hafta AKP heyetinin, partimizi ziyaret etmesine gayet doğal demişti. Bugün yine HDP'yi hedef aldı. 1 hafta sonra eski ayarlarına geri dönen bir MHP Genel Başkanı ile karşı karşıyayız. Kendisine tavsiyemiz şudur; bugün konuşan MHP Genel Başkanı'nın 8 Kasım'da konuşan MHP Genel Başkanı ile bir araya gelerek ortak bir karar vermelerinde fayda var!

BU FOTO GALERİYE BAKIN
15 Kasım altın rekor kırdı İslam Memiş olacakları söyledi! Altın alamayan mutlaka bunu alsın getirisi büyük
Foto Galeri 15 Kasım altın rekor kırdı İslam Memiş olacakları söyledi! Altın alamayan mutlaka bunu alsın getirisi büyük Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
e ticaret devinde deprem! 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
e ticaret devinde deprem! 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
İçişleri Bakanı açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bütçe açığı ekim ayında patladı yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Bütçe açığı ekim ayında patladı yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Ağrı'da yaşandı! Otobüsten inen iki kadının feci ölümü
Ağrı'da yaşandı! Otobüsten inen iki kadının feci ölümü
İstanbul Ticaret Odası başkanlık seçimi sonuçlandı
İstanbul Ticaret Odası başkanlık seçimi sonuçlandı
Pendik'te kripto para cinneti! Arkadaşına kurşun yağdırdı
Pendik'te kripto para cinneti! Arkadaşına kurşun yağdırdı
Kozmetik devleri de listede! Yasaklı liste kabardı bu ürünler tehlike saçıyor
Kozmetik devleri de listede! Yasaklı liste kabardı bu ürünler tehlike saçıyor
Twitter'a yeni güncelleme geldi! Artık o yazı olmayacak
Twitter'a yeni güncelleme geldi! Artık o yazı olmayacak
Taksim'deki terör saldırısında flaş gelişme! Bulgaristan'a kaçıracakmış
Taksim'deki terör saldırısında flaş gelişme! Bulgaristan'a kaçıracakmış
Türk yetkili İngiliz ajansına açıkladı! Suriye'ye askeri operasyon geliyor
Türk yetkili İngiliz ajansına açıkladı! Suriye'ye askeri operasyon geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden görüştü! Biden'den Taksim taziyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden görüştü! Biden'den Taksim taziyesi