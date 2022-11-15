İstanbul saldırısı için HDP ne demeye çalışıyor! Pervin Buldan'ın açıklamasına bakın

İSTANBUL'u kana bulayan terör saldırısı PKK/YPG işi çıkmıştı. HDP eş başkanı Pervin Buldan ise YPG'yi aklamak için "IŞİD'in saldırıyı düzenlediğini söyledi. Bir yandan terörü kınayan Pervin Buldan, diğer taraftan saldırıyı seçim öncesi siyaseti dizayn etme çabası olarak yorumladı. Pervin Buldan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi de eleştirdi ve AK Parti ile görüşmeleri için geçen hafta yaptığı yorumu hatırlattı.

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında İstanbul'daki YPG/PKK işi saldırıyla ilgili konuştu. "Failleri kim olursa olsun partimiz bu tür katliamların karşısında' diyen Pervin Buldan, ortaya çıkan tüm delillere rağmen saldırı için IŞİD iddiasını ortaya attı. Pervin Buldan'ın 'kafası karışık' açıklamaları şöyle:

-"Taksim'de 2 gün önce yaşanan patlamada şimdiye kadar 6 yurttaşımız hayatını kaybetti. Bu vahşetin ilk anından itibaren algı operasyonlarından medet uman akıl, sosyal medya karartması ve yayın yasağıyla, Türkiye halklarının gerçekleri öğrenmesini engellemeye çalışmıştır. Çok geçmeden ortada bir bombalı saldırının ve acımasız bir katliamın olduğu anlaşılmıştır.

Partimiz, failleri kim olursa olsun, bu tür katliamcı saldırıların tavizsiz bir şekilde karşısında.

YPG'yi değil IŞİD'i işaret etti

-Biz bu saldırıları 2015'te 10 Ekim Ankara Gar Katliamından, Suruç katliamından, Diyarbakır mitingimizde yapılan katliamdan, Antep'teki düğün katliamından ve IŞİD eliyle yapılan saldırılardan tanıyoruz. Türkiye toplumuna korku salarak siyaseti dizayn etme çabalarına yabancı değiliz. Toplumu kutuplaştırarak seçim sürecini dizayn etme çabalarına HDP olarak izin vermeyeceğiz.

Kaos planına karşı durmak görevimiz

-Topluma dayatılan bu şiddet iklimi reddedilmeli, kutulaştırma tuzağına düşülmemelidir. Biz demokratik siyasette ısrarcı ve kararlıyız. Ülkenin ihtiyacı acil demokrasi, hukuk, adalet ve eşitliktir. Her türlü kaos planına, toplumun şiddetle esir alınma girişimine karşı durmak, her vicdan sahibi yurttaşımızın görevidir.

-Siyasetin ve parlamentonun bu acı olaydan çıkaracağı sonuç hamaset yarışı değil, şiddet ve çözümsüzlük sarmalından ülkeyi kurtaracak demokratik yolları birlikte tartışmak olmalıdır. Toplumu esir altına almaya çalışan kaos planlarını boşa çıkarmanın yolu, güçlü demokrasi planını bu ülkenin gerçeğine dönüştürmekten geçer.