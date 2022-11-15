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Mehmet Metiner'den 6'lı masa için olay sözler! İstiklal Caddesi'ndeki saldırı...

Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı sonrası HDP ve 6'lı masanın tavrına tepki gösterdi.

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Türkiye'yi yasa boğan Taksim saldırısı sonrası peş peşe gelen açıklamalar ve sonrasında yapılan yorumlar.... Taksim saldırısı değil Türkiye'yi dünyayı ayağa kaldırırken, gözler HDP'ye ve vereceği mesaja çevrilmişti. HDP cephesinde değişen bir şey yoktu HDP bu saldırıda da sadece üzülmekle yetindi.

HDP'nin Edirne'de hapis yatan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ise PKK'nın deyişiyle yine ukalalık veya münafıklık yaptı ve Taksim saldırısını açık açık kınadı. Hadi Özışık'ın canlı yayın konuğu olan AK Partili Mehmet Metiner Demirtaş'ın bu çıkışını ilkeli ve cesur buldu. Mehmet Metiner HDP'nin mesajını samimi bulmadı ve 6'lı masayı da PKK terör örgütünün adını anmamakla suçladı.

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