BIST 4.619
DOLAR 18,61
EURO 19,42
ALTIN 1.062,05
HABER /  DÜNYA

Görülmemiş vahşet! Bavullardan çocuk cesedi çıktı tam 4 yıldır...

Görülmemiş vahşet! Bavullardan çocuk cesedi çıktı tam 4 yıldır...

Güney Kore ve Yeni Zelanda arasındaki bavul cinayetlerinde yeni gelişme! İki ülkede korkunç cinayetler için alarma geçti.

Abone ol

2 çocuk cesedinin Yeni Zelanda’da bulunması, ancak şüphelinin Güney Kore’de yaşıyor olması süreci zorlaştırıyordu. Güney Kore, tutuklanan zanlıyı Yeni Zelanda’ya iade edeceğini açıkladı.

Güney Kore Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Seul Yüksek Mahkemesinin, Lee soyadlı 42 yaşındaki kadının Yeni Zelanda'ya iade edilmesi kararını onayladığı kaydedildi.

Kararın alınmasında şüphelinin Yeni Zelanda vatandaşlığı, suç mahalli ve Güney Kore'nin ulusal çıkarlarının göz önünde bulundurulduğu kaydedildi.

Adalet Bakanlığı, gelecek 30 günde iadenin kesin zamanlaması konusunda Yeni Zelanda makamlarıyla istişare edecek.

Eylülde yakalanmıştı

Ağustosta 5 ve 10 yaşlarındaki iki çocuğun cesetleri, Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde bir depodan çıkmıştı. Bavullardaki cesetlerin 3-4 yıllık olduğu belirtilmişti.

Güney Kore polisi, Yeni Zelanda polisinin şüphelinin Güney Kore'de yaşıyor olabileceğini bildirmesi ve suçlunun iadesi talebi üzerine eylülde 42 yaşındaki şüpheli kadını yakalamıştı.

Polis, kadının Güney Kore'de doğduğunu ve daha sonra vatandaşlık elde ettiği Yeni Zelanda'ya taşındığını bildirmişti. Göçmenlik kayıtlarına göre, kadın, 2018'de Güney Kore'ye geri dönmüştü.

Polis, Yeni Zelanda'daki eski adresinin bavulların yıllarca tutulduğu depoya kayıtlı olması nedeniyle şüphelinin 2 kurbanın annesi olduğu değerlendiriliyor.

Ulusal Polis Teşkilatı yetkilisi, şüphelinin iadesinin Seul Yüksek Mahkemesinde yapılacak incelemeye tabi olacağını belirterek, incelemenin 2 ayda yapılması gerektiğini söylemişti.

Yeni Zelanda polisi ise iki ülke arasındaki anlaşma uyarınca kadının iade edilmesi için başvurduklarını ve şüphelinin iade edilene kadar hapiste kalması gerektiğini muhataplarına bildirdiklerini açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakanlıktan “Huggy Wuggy” kararı: 2 ürün yasaklandı, firmalara ceza kesildi!
Bakanlıktan “Huggy Wuggy” kararı: 2 ürün yasaklandı, firmalara ceza kesildi!
Araç sahipleri dikkat fiyatı şimdiden 2 kat arttı! Yılbaşında yine artacak
Araç sahipleri dikkat fiyatı şimdiden 2 kat arttı! Yılbaşında yine artacak
Sıtkı Usta'nın meslek aşkı hayran bırakıyor: 58 yıl önce başladı heyecanı ilk günkü gibi!
Sıtkı Usta'nın meslek aşkı hayran bırakıyor: 58 yıl önce başladı heyecanı ilk günkü gibi!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Süper Lig’de bu sezon en çok maç yöneten hakem! Zirve o isimde...
Süper Lig’de bu sezon en çok maç yöneten hakem! Zirve o isimde...
Bahçeli Taksim'deki saldırısıyla ilgili iddiaya ateş püskürdü: Aramızda dolaşan casuslardır
Bahçeli Taksim'deki saldırısıyla ilgili iddiaya ateş püskürdü: Aramızda dolaşan casuslardır
2025'te Türkiye baş yücelik sistemine geçecek Putin Erdoğan'ın valisi bizim emrimizde memur
2025'te Türkiye baş yücelik sistemine geçecek Putin Erdoğan'ın valisi bizim emrimizde memur
MEB'den flaş düzenleme! Bunları yapan öğrenciler şimdi yandı
MEB'den flaş düzenleme! Bunları yapan öğrenciler şimdi yandı
‘Dur’ ihtarına uymadı anayolda geri geri gitmeye çalıştı! Peş peşe özür diledi ama...
‘Dur’ ihtarına uymadı anayolda geri geri gitmeye çalıştı! Peş peşe özür diledi ama...
Kripto parada dev vurgun 2 milyar 400 milyon euro dolandırdılar
Kripto parada dev vurgun 2 milyar 400 milyon euro dolandırdılar
Ücretli çalışan sayısı eylülde yıllık bazda arttı
Ücretli çalışan sayısı eylülde yıllık bazda arttı
Prens Harry ve Meghan Markle ile yemeğe 1 milyon dolar
Prens Harry ve Meghan Markle ile yemeğe 1 milyon dolar