Görülmemiş vahşet! Bavullardan çocuk cesedi çıktı tam 4 yıldır...

Güney Kore ve Yeni Zelanda arasındaki bavul cinayetlerinde yeni gelişme! İki ülkede korkunç cinayetler için alarma geçti.

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2 çocuk cesedinin Yeni Zelanda’da bulunması, ancak şüphelinin Güney Kore’de yaşıyor olması süreci zorlaştırıyordu. Güney Kore, tutuklanan zanlıyı Yeni Zelanda’ya iade edeceğini açıkladı.

Güney Kore Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Seul Yüksek Mahkemesinin, Lee soyadlı 42 yaşındaki kadının Yeni Zelanda'ya iade edilmesi kararını onayladığı kaydedildi.

Kararın alınmasında şüphelinin Yeni Zelanda vatandaşlığı, suç mahalli ve Güney Kore'nin ulusal çıkarlarının göz önünde bulundurulduğu kaydedildi.

Adalet Bakanlığı, gelecek 30 günde iadenin kesin zamanlaması konusunda Yeni Zelanda makamlarıyla istişare edecek.

Eylülde yakalanmıştı

Ağustosta 5 ve 10 yaşlarındaki iki çocuğun cesetleri, Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde bir depodan çıkmıştı. Bavullardaki cesetlerin 3-4 yıllık olduğu belirtilmişti.

Güney Kore polisi, Yeni Zelanda polisinin şüphelinin Güney Kore'de yaşıyor olabileceğini bildirmesi ve suçlunun iadesi talebi üzerine eylülde 42 yaşındaki şüpheli kadını yakalamıştı.

Polis, kadının Güney Kore'de doğduğunu ve daha sonra vatandaşlık elde ettiği Yeni Zelanda'ya taşındığını bildirmişti. Göçmenlik kayıtlarına göre, kadın, 2018'de Güney Kore'ye geri dönmüştü.

Polis, Yeni Zelanda'daki eski adresinin bavulların yıllarca tutulduğu depoya kayıtlı olması nedeniyle şüphelinin 2 kurbanın annesi olduğu değerlendiriliyor.

Ulusal Polis Teşkilatı yetkilisi, şüphelinin iadesinin Seul Yüksek Mahkemesinde yapılacak incelemeye tabi olacağını belirterek, incelemenin 2 ayda yapılması gerektiğini söylemişti.

Yeni Zelanda polisi ise iki ülke arasındaki anlaşma uyarınca kadının iade edilmesi için başvurduklarını ve şüphelinin iade edilene kadar hapiste kalması gerektiğini muhataplarına bildirdiklerini açıklamıştı.