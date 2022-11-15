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Sıtkı Usta'nın meslek aşkı hayran bırakıyor: 58 yıl önce başladı heyecanı ilk günkü gibi!

Sıtkı Usta'nın meslek aşkı hayran bırakıyor: 58 yıl önce başladı heyecanı ilk günkü gibi!

KÜTAHYALI terzi Sıtkı Aşar, 58 yıl önce başladığı mesleğini ilk günkü heyecanla devam ediyor. 70 yaşındaki usta Aşar yaptığı açıklamada, , "Terziliğe başladığımdan beri 58 yıl geçti bu güne kadar kimleri giydirdik kuşattık anlatmaya başlasam bitmez. Valilerden, savcılardan, milletvekillerinden, belediye başkanları gibi üst düzey bürokrat ve siyasileri giydirdik ve giydirmeye devam ediyorum" ifadelerini kullandı. İşte meslek aşkı kendine hayran bıraktıran Sıtkı Usta'nın hikayesi...

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Asım Gündüz Caddesi Genç Sokak'taki iş yerinde terziliğini sürdüren Aşar, valilerden savcılara kadar birçok devlet erkânının da tercihleri arasında yer aldığını dile getirdi. 58 yıl önce terzilikle tanıştığını söyleyen 70 yaşındaki Sıtkı Aşar, “Mesleğe 1965 yılında Tavşanlı ilçemizde başladım. Askerden sonra Kütahya’ya geldim ve 1973 yılında dükkânımı açtık ve o gün bu gündür bu çarşıda terzilik yapıyorum. Terzilik mesleğinde 58 yıl nasıl geçti hiç anlamadım. Asım Gündüz Caddesi Genç Sokak'ta açtığım bu dükkânımda da 51 senedir hizmet vermeye devam ediyorum. Benim asıl işim takım elbise kıyafet dikimi. Burada gelen müşterilerimize özel takım elbiseler, yelekler, kıyafetler, manto, ceket dikiyoruz ve kendilerine özel bir tasarım çıkartıyoruz" dedi.

Artık takım elbise ve ceket dikimler azalmaya başladı
Takım elbise isteyenleri son zamanlarda azaldığını belirten Aşar, “Artık takım elbise ve ceket dikimler azalmaya başlasa da halen bizleri tercih eden müşterilerimiz var. Belli yaş üzeri olsun, kamuda çalışanlar olsun takım elbise halen kullanmaya devam ediyorlar. Kalan arta vakitlerde ise yırtılmış, yıpranmış, sökülmüş kıyafetlere burada tekrardan şans veriyoruz ve ekonomiye kazandırıyoruz” diye konuştu.

Bir takım elbisenin maliyet 2 bin 500 TL ile 3 bin TL arasında
Üst düzey bürokrat ve siyasilere yüzlerce takım elbise diktiğini kaydeden terzi Sıtkı Aşar, "Terziliğe başladığımdan beri 58 yıl geçti bu güne kadar kimleri giydirdik kuşattık anlatmaya başlasam bitmez. Valilerden, savcılardan, milletvekillerinden, belediye başkanları gibi üst düzey bürokrat ve siyasileri giydirdik ve giydirmeye devam ediyorum. Şuan bir takım elbisenin maliyet ise yelek pantolon ceket 2 bin 500 TL ile 3 bin TL arasında" ifadelerini kullandı.

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