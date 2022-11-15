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‘Dur’ ihtarına uymadı anayolda geri geri gitmeye çalıştı! Peş peşe özür diledi ama...

BURSA’da trafik polislerin uygulama noktasına takılan kadın sürücü anayolda geri geri gitmeye çalıştı. Polislerin ısrarla ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü daha fazla geri gidemeyeceğini anlayınca ekiplere teslim oldu. "Benim babamda basın mensubu, benim bir özel hayatım var" diyen genç kadının yanındaki arkadaşı ise görüntü alınmaması için ilginç tavırlar sergiledi. O anlar kameralara böyle yansıdı...

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Merkez Osmangazi İlçesine bağlı Santral Garaj Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde uygulama noktası kuran trafik polisleri alkollü sürücülere geçit vermedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan kadın sürücü anayolda geri geri gitmeye çalıştı.

Polis ekipleri aracın etrafını sarmasına rağmen ilerlemeye çalışan sürücü daha fazla gidemeyeceğini anlayınca ekiplere teslim olmak zorunda kaldı. Polisi alarma geçen kadın sürücü yakalanınca özür dilemesi de peş peşe geldi.

Hem trafiktekileri korkutan kendisi de panik yaşayan bayan sürücü, alkollü çıkacağını düşünse de promil değeri yasal sınırın altında çıkıtı.

Alkol testi yapılan sürücü 0.50 promilin altında çıkarken genç kadına alkolden işlem yapılmazken ‘dur’ ihtarına uymamaktan 854 lira ceza kesildi.

Öte yandan kadın sürücünün yanındaki arkadaşı da basın mensuplarının görüntü almaması için ilginç bir tavır sergilerken, o anlar da kemaraya yansıdı.

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