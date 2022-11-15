2025'te Türkiye baş yücelik sistemine geçecek Putin Erdoğan'ın valisi bizim emrimizde memur

Melih Gökçek'in kanalı Beyaz TV'deki Rusya ve Vladimir Putin yorumu dillerde. Beyaz TV'deki Ne var ne yok programına konuk olan yazar Engin Avcı, Rusya Devlet Başkanı Putin'i 'Türkiye'nin emrindeki memur' olarak niteledi. Dillere düşen Rusya yorumunda "Putin, Erdoğan'ın herhangi bir valisi gibi artık, onlar bizim emrimizde memur" dedi. Engin Avcı'nın Türkiye'nin 2025 yılında geçeceğini iddia ettiği 'Başyücelik'" yönetim sistemi iddiası da hayli enteresan.

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Beyaz TV'de yayınlanan Ne Var Ne Yok isimli programına çıkarılan yazar Engin Avcı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye'nin yeni yönetim sistemi iddialarıyla gündem oldu. Rusya'nın toprak bütünlüğünü Türkiye'ye borçlu olduğunu öne süren Engin Avcı, Putin'in Erdoğan'ın valisi olduğunu ve emrindeki bir memurdan farkı olmadığını söyledi. Engin Avcı,

"Putin, Erdoğan'ın herhangi bir valisi gibi artık, onlar bizim emrimizde memur" dedi.

Rusya emrimizdeki memur

Engin Avcı'nın sosyal medyada alay konusu olan Rusya ve Putin yorumu şöyle:

-"Rusya'yı gözünüzde büyütmeyin onlar bizim emrimizde memur. İktidarını toprak bütünlüğünü Türkiye'ye borçlu. Ukrayna ve Rusya savaşı aslında bölünecek bir Rusya'ya doğru giden adımdı; Avrupa bunu planlıyordu. Hiç kimse kusura bakmasın Türkiye dik durdu. Bugün Rusya toprak bütünlüğünü Türk lider Recep Tayyip Erdoğan'a borçlu" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın ipini elimize verdi

Avrupa'nın doğal gaz ipinin Putin tarafından Türkiye'ye verildiğini söyleyen Engin Avcı, şunları söyledi:

-Putin Avrupa'nın elini Türkiye'nin eline veriyor dedim kimse inanmadı. Putin gaz lokasyonu artık Türkiye'dir benden istemeyin ordan isteyin dedi.

Türkiye 2025'te Baş yücelik sistemine geçecek

Engin Avcı'nın 2025 yılında Türkiye'nin yeni bir yönetim sistemine geçeceğine dair iddiası da sansasyon yüklüydü. AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu yorumlandığı programda, Türkiye'nin 2025'te yeni bir devlet sistemine geçeceği ve bunun adının Başyücelik istemi olduğunu öne sürdü şunları anlattı:

-2025 yılında Türkiye'ye Baş yücelik sistemi geliyor. Başyücelik yeni bir devlet sistemi. Bu genel bakan yetkisi, bir bakana başbakan yetkisi, bir başbakana cumhurbaşkanı yetkisi veren ak sakallıların yönettiği bir yönetim modeli. Çok güçlü bir imparatorluk yönetim şeklidir.