Bu illeri kar vuracak yollar bile kapanacak! Meteoroloji saat verdi bekleyin dedi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün; Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri ile Rize ve Artvin kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.