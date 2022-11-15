Bu illeri kar vuracak yollar bile kapanacak! Meteoroloji saat verdi bekleyin dedi
Meteorolojinin son hava durumu tahmini korkutucu yurdun batısında sel ve dolu doğunsunda ise etkili kar yağışı görülecek. Meteoroloji uzmanı saat verdi uyardı, kar bu illerde şiddetli olacak ulaşımı bile aksatabilir. İşte 5 günlük haritalı hava durumu tahminleri ve İstanbul için son uyarı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün; Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri ile Rize ve Artvin kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Batı'ya sel Doğu'ya kar uyarısı
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar ve sel uyarılarında bulundu. Şen yaptığı açıklamada, "İstanbul'da perşembe gece yarısından sonra şiddetli yağış geliyor.