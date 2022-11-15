Araç sahipleri dikkat fiyatı şimdiden 2 kat arttı! Yılbaşında yine artacak

Araç sahiplerini ilgilendiren zam haberi geldi. Çip krizi ve otomobil fiyatlarındaki artış sonrası kasko fiyatları yüzde 250 arttı. Ortalama bir aracın kasko maliyeti 10 bin liraya çıktı. Bununla beraber yeni yıldan itibaren kasko fiyatları daha da yükseleceği bildirildi.

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Yılbaşı yaklaşırken araç sahiplerine bir kötü haber daha. Yakıtı, bakımı,vergisi, trafik sigortası ve kaskosu araç sahibi olmanın maliyeti arttı. Önce pandemi ve sonra Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte Çip ve enerji krizi yaşandı. kürsel ekonomiyi etkileyen bu sebepler otomobil ve yedek parça fiyatlarını arttırdı. Araç fiyatları ve yedek parça servis maliyetlerindeki artışa paralel olarak kasko fiyatları da arttı.

Kasko fiyatları 2 katına çıktı

Otomobil ve yedek parça fiyatlarındaki artış en çok kasko ve zorunlu trafik sigorstası fiyatlarını etkiledi.Rakamlar son bir yılda neredeyse 2 katına çıktı.

Ortalama bir araç için kasko fiyatı 10 bin lira

Sigorta Uzman Turusan Bağcı, kasko fiyatlarında yüzde 250'ye yakın artış yaşandığını söyledi. Ortalama bir araç için kasko fiyatı yaklaşık 10 bin lira. Şuanda 7-8 bin liradan aşağı kasko poliçesi bulunmanın mümkün olmadığını söyledi.

Bu rakam 2023 yılında daha da artacak

Bağcı, yeni yılda ortalamada kasko fiyatları yüzde 100'den yüzde 150 arasında artacağını belirtti.

Yüksek fiyatlardan dolayı bazı sürücüler kasko yaptrımamayı düşünüyor. Bununla beraber sürücülerin çoğu kasko poliçelerini yeniledi. Hatta kaskolu araç sayısında artış oldu. Bunun sebebi ise tamir masrfalarının yüksek olması. En küçük kazalarda bile 50 bin liralık masraf çıkması.