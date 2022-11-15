15 Kasım altın rekor kırdı İslam Memiş olacakları söyledi! Altın alamayan mutlaka bunu alsın getirisi büyük
Altın fiyatlarında rekor seviyeler görülmeye devam ederken uzman isim İslam Memiş altın için asıl bekleneni açıkladı. Yükseliş devam edecek mi? İşte Memiş'in bomba tavsiyeleri...
İki hafta önce 997 lira olan gram altın 1066 liraya kadar yükseldi. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları yakından takip ediliyor. Yükseliş devam eder mi tekrar alım fırsatı olur mu? İslam Memiş haftalar öncesinden sinyal vermişti. İşte uzman ismin son açıklamaları:
-Altın piyasasında pozitif seyrin devam etmesini bekliyorum.Gram altın için 1200-1400 lira seviyelerini bekliyoruz.
-Altın sekiz aydır baskılanıyor. Daha gidecek yolu var.Altının seviyesi yüksek ben harçlıklarımla altın alamıyorum diyenlere gümüşü işaret ediyoruz.
-Gümüşün gramı 13 lira. En azından birkaç gram kenara koymak sureti ile altın gibi getirisi olan bir emtiadan bahsediyoruz.