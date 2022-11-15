BIST 4.617
DOLAR 18,61
EURO 19,41
ALTIN 1.062,20

15 Kasım altın rekor kırdı İslam Memiş olacakları söyledi! Altın alamayan mutlaka bunu alsın getirisi büyük

|
15 Kasım altın rekor kırdı İslam Memiş olacakları söyledi! Altın alamayan mutlaka bunu alsın getirisi büyük

Altın fiyatlarında rekor seviyeler görülmeye devam ederken uzman isim İslam Memiş altın için asıl bekleneni açıkladı. Yükseliş devam edecek mi? İşte Memiş'in bomba tavsiyeleri...

15 Kasım altın rekor kırdı İslam Memiş olacakları söyledi! Altın alamayan mutlaka bunu alsın getirisi büyük

İki hafta önce 997 lira olan gram altın 1066 liraya kadar yükseldi. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları yakından takip ediliyor. Yükseliş devam eder mi tekrar alım fırsatı olur mu? İslam Memiş haftalar öncesinden sinyal vermişti. İşte uzman ismin son açıklamaları:

16
15 Kasım altın rekor kırdı İslam Memiş olacakları söyledi! Altın alamayan mutlaka bunu alsın getirisi büyük

-Altın piyasasında pozitif seyrin devam etmesini bekliyorum.Gram altın için 1200-1400 lira seviyelerini bekliyoruz.

26
15 Kasım altın rekor kırdı İslam Memiş olacakları söyledi! Altın alamayan mutlaka bunu alsın getirisi büyük

-Altın sekiz aydır baskılanıyor. Daha gidecek yolu var.Altının seviyesi yüksek ben harçlıklarımla altın alamıyorum diyenlere gümüşü işaret ediyoruz. 

36
15 Kasım altın rekor kırdı İslam Memiş olacakları söyledi! Altın alamayan mutlaka bunu alsın getirisi büyük

-Gümüşün gramı 13 lira. En azından birkaç gram kenara koymak sureti ile altın gibi getirisi olan bir emtiadan bahsediyoruz. 

46