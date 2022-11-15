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Kozmetik devleri de listede! Yasaklı liste kabardı bu ürünler tehlike saçıyor

Kozmetik devleri de listede! Yasaklı liste kabardı bu ürünler tehlike saçıyor

Kozmetik yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Aralarında ünlü markaların da olduğu birçok ürün yasaklılar listesine eklendi.

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Kozmetik ürünlerinde yasaklı madde düzenlemesini içeren yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, yasaklı ürünlere yenileri eklendi.

Avrupa Birliği tüzüğü ile uyumlu olması ve serbest dolaşım koşullarını kontrol altına alma için uygulanan yönetmelik 17 Aralık 2022'den sonra hayata geçecek.

Yönetmelik değişikliğinin amacı, kozmetik ürünlere ilişkin teknik düzenlemenin Avrupa Birliği tüzüğü ile uyumlu olması ve serbest dolaşım koşullarının tam olarak sağlanması.

Kozmetik üretiminde yasaklı bin 680 kimyasal bileşen vardı. Yeni yönetmelikle birlikte yasaklı bileşenlerin sayısı bin 694'e çıktı. Belirlenen bu yasaklı 14 madde, hiçbir kozmetik ürününde olmayacak. Denetimlerde bu ürünün olduğu tespit edilirse cezai yaptırım uygulanacak.

Telefonunuza indirin! "Ürün Takip Sistemi"

Peki, tüketiciler yasaklı madde içeren ürünü nasıl ayırt edecek? Satın alınan ürünün güvenli olup olmadığı ya da yasaklı madde içerip içermediği gözle görülemiyor. Bunun için tüketicilerin cep telefonlarına "Ürün Takip Sistemi" uygulamasını indirmeleri gerekiyor. Tüketici bu sistemle hem ürünleri kontrol edebilir, hem de şikayette bulunabilir. Yasaklı bir ürün kontrol edildiğinde ise sistemde ya kaydı çıkmıyor ya da "güvensiz ürün" adı veriliyor.

Yönetmelikteki yasaklı maddeler 17 Aralık 2022'den sonra hayata geçecek. Belirlenen ürünler için denetimler de bu tarihten sonra başlayacak.

Kozmetik devlerine rekabet soruşturması

Piyasadaki 371 kozmetik ürününden 302’si uygunsuz ve güvensiz çıktı. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca temmuz, ağustos ve eylül ayında piyasada bulunan ürünler incelendi. 371 üründen 295'i teknik düzenlemeye aykırı, 7'si ise güvensiz çıktı.

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