Türk yetkili İngiliz ajansına açıkladı! Suriye'ye askeri operasyon geliyor

İSTANBUL Taksim'de 6 kişini öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısının ardından Türkiye'den Suriye'ye yönelik askeri operasyon sinyali geldi. Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili “Suriye’ye operasyon sinyali” verdi.

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Tüm dünyadan Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör saldırısına tepkiler yükselirken Reuters bir “son dakika” olarak Türkiye’den dikkat çekici bir habere imza attı. Ajansa konuşan ve ismini açıklamayan üst düzey bir Türk yetkili, Irak'ta PKK'ya düzenlenen operasyonların tamamlanmasının ardından Türkiye'nin Suriye'deki hedeflerin peşine düşeceğini açıkladı.

Terörist Afrin'de yetiştirildi

İstanbul'un kalbi İstiklal Caddesi'ni kana bulayarak 6 kişinin ölümünden sorumlu olan Suriyeli terörist Ahlam Albashir, sorgulamada PKK/PYD/YPG tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak giriş yaptığını söylemişti. Terör örgütü PKK ise, Taksim'de gerçekleşen bombalı saldırıyı üstlenmemişti.

Suriye'deki hedeflere yöneleceğiz

Reuters'a konuşan Türk yetkili, Irak'a düzenlenen sınır ötesi operasyon sonrasında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yöneleceğini belirtti. Türkiye'deki PKK ve IŞİD terörünün kabul edilemez olduğunu kaydeden yetkili, Ankara'nın bir şekilde güney sınırındaki tehditleri temizleyeceğini ifade etti.

Suriye operasyonu bir süredir gündemde

Türkiye'nin Suriye'ye olası operasyonu bir süredir gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birkaç ay önce Suriye’ye askeri operasyon düzenlenebileceğinin sinyalini vermişti. Erdoğan haziranda yaptığı açıklamada, “Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma çabamızın yeni safhasına geçiyoruz” demişti.