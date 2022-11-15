Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden görüştü! Biden'den Taksim taziyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya’nın Bali Adası’nda toplanan G20 Liderler Zirvesi’ne katıldı. Önce Suudi Veliaht Prensi Selman ile görüşen Erdoğan, zirve kapsamında ABD Başkanı Biden ile de görüştü. Erdoğan ardından da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir araya geldi. ABD Başkanı Biden, Taksim saldırısı için taziyelerini iletti.

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Dünyanın gözü Endonezya’nın Bali Adası’nda toplanan G20 Liderler Zirvesi’nde. G20 Liderler Zirvesi için Apurva Kempinski'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada G20 Liderler Zirvesi resmî karşılama törenine katıldı. Zirveye ev sahipliği yapan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, toplantı öncesinde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Resmî karşılama töreni sonrasında liderler, "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumuna geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun yapılacağı salonda liderlerle ayaküstü sohbet etti.

Erdoğan, Suudi Veliaht Prens'le görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü. Zirvenin yapıldığı Apurva Kempinski'de iki lider, basına kapalı, bir araya geldi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Erdoğan ile Biden görüşmesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile yüz yüze görüştü. Apurva Kempinski'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı.

Biden taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ticaret ve güvenlik konuları başta olmak üzere iki ülke ilişkiler değerlendirildi. ABD Başkanı Biden, İstanbul’da İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

F-16 için destek sözü

Bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesini ve sevkiyatın yeniden başlamasını sağlayan çabaları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Türkiye ile ABD arasındaki F-16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirten Biden, İsveç’in NATO üyeliği sürecinde Türkiye’nin önemli bir aktör olduğunu da ifade etti.

Öte yandan görüşmeden kısa bir süre sonra Beyaz Saray’dan açıklamalar geldi. Beyaz Saray, Biden ile Erdoğan arasındaki görüşmenin detaylarını paylaştı. Uluslararası haber ajanslarının “son dakika” ibaresiyle servis ettiği açıklamalarda, Biden’ın NATO ittifakındaki sorunlar, bölgesel ve küresel diğer sorunlar üzerinde yakın işbirliği ile çalışmaya devam edilmesinin üzerinde görüşüldüğü belirtildi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, “Biden, Erdoğan’ın Karadeniz’deki tahıl krizinin çözülmesinde sarf ettiği çabadan dolayı memnuniyetini dile getirdi” denildi.

Erdoğan, Fransa lideri Macron'la görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.

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