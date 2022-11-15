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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Twitter'a yeni güncelleme geldi! Artık o yazı olmayacak

Twitter'a yeni güncelleme geldi! Artık o yazı olmayacak

Elon Musk, Twitter'da bir değişikliğin daha yapılacağını duyurdu. İşte Twitter'daki yeni güncelleme...

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Twitter'ı satın alan Elon Musk, "mavi tik" alan kişilerin aylık 8 dolar ödeyeceğini belirtmesinin ardından bir değişikliğin daha yapılacağını kullanıcılara duyurdu. Musk yeni düzenlemede, tweet yazıldığında hangi cihazdan atıldığı artık görülmeyecek. Normalde, ''iPhone'dan, Android cihazdan ya da Web'den gönderildi'' şeklinde yer alan bu kısım yeni düzenlemeyle kaldırılacak. 

Elon Musk: "Kimse bunu neden yaptığımızı bilmiyor"

Twitter'a yenilikler ve bazı düzenlemeler getireceğini her fırsatta dile getiren Elon Musk, bir süre önce yapılacak yeni düzenlemeyi aktardı: ''Sonunda, her tweet’in altına bir tweet’in hangi cihazdan yazıldığını (ekran alanı ve hesaplama kaybı) eklemeyi bırakacağız. Kelimenin tam anlamıyla kimse bunu neden yaptığımızı bile bilmiyor…''

Bu düzenleme daha önce gelmiş olsaydı pek çok markanın geçmişte yaşamış olduğu sorunlar da ortadan kalkmış olacaktı. Paylaşımın hangi cihaz ile yapıldığını gösteren kısım Samsung ve Huawei tarafında bazı gafların yapılmasına neden olmuştu. Samsung’un Twitter üzerinden Unpacked etkinliğini duyurduğu bir paylaşımda Twitter for iPhone etiketinin yazıyor olması sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Bir diğer örnek ise Gal Gadot’un Huawei’nin reklam yüzü olduğu dönemde yaptığı paylaşımı bir Huawei telefondan değil 'iPhone'dan' yapmış olması dikkat çekmişti. 

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