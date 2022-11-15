Ağrı'da yaşandı! Otobüsten inen iki kadının feci ölümü

AĞRI'da, otobüsten indikten sonra yolun karşısında geçmek isteyen iki kadına başka bir otobüs çarptı. Hastaneye kaldırılan iki kadın kurtarılamadı.Abone ol
Erzurum Caddesi üzerinde bir halk otobüsü durakta yolcu indirdi. Otobüsün önünden yolun karşı tarafına geçmek isteyen Hanım K. ile Şaide Ö, geliş istikametinde Engin K. idaresindeki belediyeye ait halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.
Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Engin K, gözaltına alındı.