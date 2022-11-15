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Bütçe açığı ekim ayında patladı yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Bütçe açığı ekim ayında patladı yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Merkezi yönetim bütçe açığı ekim ayında 83,3 milyar liraya ulaştı. 12 aylık bütçe açığı ekim itibariyle 224 milyar TL'ye çıktı.

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Merkezi yönetim bütçe açığı ekim ayında 83,3 milyar liraya ulaştı. 12 aylık bütçe açığı ekim itibariyle 224 milyar TL'ye çıktı.

Hazine'den yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Ekim ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 307,4 milyar TL, bütçe gelirleri 224,2 milyar TL ve bütçe açığı 83,3 milyar TL oldu. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 246,3 milyar TL ve faiz dışı açık ise 22,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Ekim ayında 17 milyar 406 milyon TL açık vermiş iken 2022 yılı Ekim ayında 83 milyar 254 milyon TL açık verdi. .

2021 yılı Ekim ayında 3 milyar 106 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2022 yılı Ekim ayında 22 milyar 110 milyon TL faiz dışı açık verildi. 

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ekim ayı itibarıyla 307 milyar 416 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 61 milyar 144 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 246 milyar 272 milyon TL oldu.

2022 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 2 trilyon 831 milyar 472 milyon TL ödenekten Ekim ayında 307 milyar 416 milyon TL gider gerçekleştirildi.Geçen yılın aynı ayında ise 131 milyar 422 milyon TL harcama yapılmıştı.

Ekim ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 133,9 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 9,8 iken 2022 yılında yüzde 10,9 oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 110,3 oranında artarak 246 milyar 272 milyon TL'ye çıktı. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 10,0 iken 2022 yılında yüzde 9,8 olmuştu.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ekim ayı itibarıyla 224 milyar 162 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 181 milyar 806 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 37 milyar 905 milyon TL oldu.

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