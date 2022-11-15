CHP lideri Kılıçdaroğlu: Zehir saçan dilleri var bunlar alçak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

-İkili olmaz mert olacaksınız oyunuzu vereceksiniz Bay Kemal gelecek sorunu çözecek. Öğretmenler aynı şekilde yok ücretli yok sözleşmeli... Hiç endişe etmeyin...

-Çalışmak herkesin hakkıdır diyor anayasa... Bu hakkı teslim etmesi gereken siyasetçilerdir. Çalışanların üretenlerin hakkı hukuku korunmuyor.

-15 Temmuz'da tırnağı yaralandı mı gazi sayıyoruz. 20 bin gazi sayılmıyor. Bir sorun daha var Şehit yakınları ve gaziler arasındaki ayrımcılık...Ayrımcılık olur mu? Siz şehitler arasında ayrımcılık yapıyorsunuz kusura bakmasın vatansever değildir. 15 Temmuz şehit ve gazileri için ödeme 4 bin liraya çıkarıldı. Diğer şehit ve gaziler için verilmiyor?

-MHP'nin genel başkanına sesleniyorum. Şehitlere ve gazilere saygılı isen kanunu getir parlamentodan çıkaralım. Saray izin vermiyor diyebilrisin bir de sarayı dinleme bu sefer Kılıçdaroğlu'nu dinleyeyim. Kılıçdaroğlu şehitlerin gazilerin haklarından yana de. Saraydan kendini kurtar. Milliyetçilik şehitlere saygı duymak, gazilere saygı duymak demektir. Haklarını teslim etmektir. Gerçek anlamla milliyetçi parti CHP'dir. Şehidin, gazinin hakkını vermezsin, işsizlik diz boyu, çiftçi perişan halde. Paralar nereye gidiyor?20 yıllık iktidarında AK Parti bir fabrika yaptı mı? Ak Parti'nin tepesindeki kişi üreticiye değil tefelere hizmet etmekle görevlendirilmiş bir kişidir.

-Pazar günü İstanbul'da milletimizi derinden sarsan terör saldırısı yaşandı. Tören sırasında haber geldi 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Birileri bunları sayıdan ibaret sanabilir. Milletimiz tasada ve kıvançta birlikte olmayı her zaman yapmıştır. Depremde hep birlikte koşarız, milli maçlarda hep birlikte seviniriz. Bizim atalarımızdan gelen ailelerimizden gelen hasrettir kucaklaşmak, sevinmek, ortak üzülmek. Birileri bu bağı koparmak için elinden geleni yapıyor. Birileri bunu bozmak için elinden geleni yapıyor. İnsanlar birbirine sığınmasın istiyorlar. Bazıları yönetici, bazıları siyasetçi, bazıları gazeteci kılığında aramızda geziyor. Zehir saçan dilleri var bu insanların. Terör saldırından nifak nasıl çıkartırım diye arayış içine giren var bunlar alçak insanlar bu lafı kullanmak zorundayım.