Emine Erdoğan, Endonezya'da lider eşleriyle bir araya geldi bu pozu verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Endonezya'da lider eşleriyle bir araya geldi.

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Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun eşi İriana Joko Widodo'nun ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, Emine Erdoğan, diğer lider eşleriyle Endonezya'ya özgü dokumaları inceleyip, yöresel el sanatları atölyeleri hakkında bilgi aldı.

Öte yandan Emine Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Maria Begona Gomez Fernandez ile Bali'de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Erdoğan ve Fernandez'in, "Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı" hakkında tecrübelerini paylaştığı, dünyayı tehdit eden su krizi için küresel işbirliğinin önemine değindiği öğrenildi. Görüşmede ayrıca Emine Erdoğan'ın, Fernandez'e, Türkiye'deki yenilenebilir enerji uygulamalarını anlattığı belirtildi.

Emine Erdoğan, Bali'de Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Keon-Hee Kim ile de bir araya geldi.

Görüşmede, Sıfır Atık Projesi sürecini anlatarak, Kim'den Güney Kore'deki atık yönetimi uygulamaları hakkında bilgi alan Emine Erdoğan'ın, ortak çalışma alanları üzerine fikir paylaşımında bulunduğu ifade edildi.

Emine Erdoğan, Kim ile görüşmesinde ayrıca "kadın hakları" konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.