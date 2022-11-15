Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye teşekkürü! ABD dahil 97 devlet....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD dahil 97 devlet ile NATO dahil 10 uluslararası organizasyona İstiklal Caddesi saldırısının ardından ilettikleri taziye mesajları için teşekkür etti...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Taksim'de 6 kişinin ölümü, 81 kişinin de yaralanmasına neden olan PKK saldırısı sonrası Türkiye'ye taziyelerini bildiren tüm ülke liderleri ve uluslararası organizasyonlara teşekkür mesajı yayınladı.

Erdoğan, ülke bayraklarıyla İngilizce ve Türkçe hazırlanan ve “Teşekkürler” başlığıyla verilen grafikte şu mesajı paylaştı: “İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren, acımızı paylaşan, başsağlığı dileğinde bulunan tüm ülkeler ile uluslararası organizasyonlara şükranlarımı sunuyorum.”

Bugün Endonezya'da ABD Başkanı Biden de Erdoğan'la görüşmesinde Taksim saldırısı nedeniyle taziyelerini iletmişti. ABD Büyükelçiliği'nin yayınladığı taziye ise, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından "Taziyelerini kabul etmiyoruz" diye reddedilmişti.