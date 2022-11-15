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MHP Şırnak ilçe başkanının üzerine kayıtlı hattan İstiklal bombacısı ile görüşme trafiği çıktı

MHP Şırnak ilçe başkanının üzerine kayıtlı hattan İstiklal bombacısı ile görüşme trafiği çıktı

İstanbul İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü 81 kişinin yaralandığı terör saldırısı ile ilgili Emniyet, MHP Şırnak Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan'ın üzerine kayıtlı telefon hattından, terörist Ahlam Albashır ile görüşme trafiği tespit etti. İfadeye çağrılan İlhan, "Üzerimize bir oyun oynamaya çalışmışlar, terör örgütü tarafından" dedi.

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İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin öldüğü 81 kişinin yaralandığı terör saldırısı ile ilgili soruşturma devam ederken gözaltına alınanların sayısı 50’ye ulaştı.

İfadeye çağırılanlar arasında ise MHP’nin Şırnak Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan’ın da olduğu öğrenildi.

İlhan'ın üzerine kayıtlı hat ile kadın teröristin kullandığı hat arasında iki kez arama yapıldı

Edinilen bilgiye göre Emniyet’in çalışması sonucunda HTS kayıtlarına göre İlhan’ın üzerine kayıtlı bir telefon hattı ile Ahlam Albashır’ın kullandığı hat arasında iki kez arama yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Emniyet, İlhan’ı ifadeye çağırdı.

Görüşmediğini söyledi

İlhan’ın ifadesinde Albashır ile görüşmediğini söylediği öğrenildi. T24’ün sorusunu yanıtlayan İlhan, ifadeye çağrıldığını doğruladı.

"Üzerimize bir oyun oynamaya çalışmışlar"

İlhan, görüşme yapıp yapmadığına ilişkin soru üzerine de "Üzerimize bir oyun oynamaya çalışmışlar, terör örgütü tarafından" dedi. İlhan, "Nasıl bir oyun oynandı?" sorusu üzerine de "Şu anda uygun değilim, konuşmak istemiyorum" ifadesini kullandı.

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