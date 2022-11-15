BIST 4.638
DOLAR 18,61
EURO 19,37
ALTIN 1.062,73
HABER /  GÜNCEL

Kripto para tartışması kanlı bitti arkadaşına kurşun yağdırdı

Kripto para tartışması kanlı bitti arkadaşına kurşun yağdırdı

İstanbul Pendik'te bir kişi, kripto para alım satım nedeniyle tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı. Saldırgan olay sonrası aynı silahla kendini de yaraladı. Hastaneye kaldırılan iki kişinin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Abone ol

İstanbul'un Pendik ilçesinde, iki arkadaşın kripto para tartışması kanlı bitti.

İddiaya göre; Ahmet A. isimli şahıs, saat 00.30 sıralarında beraber kripto alım satım işlemi yaptığı arkadaşı Metin U.’nun evine gitti.

İkili arasında başlayan tartışma sonrası Metin U. yanında taşıdığı silahla arkadaşına kurşun yağdırdı.

Olayda arkadaşı Ahmet A. kanlar içerisinde yere yığılırken, evinin balkonuna çıkan Metin U. çevredekilerden yardım istedi.

Saldırgan ev sahibi Metin U. daha sonra ise aynı silahla kendini de yaraladı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri sokak içerisinde güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleriyse yaralıları hastaneye kaldırdı.

İki arkadaşın durumu ağır

Olayda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Ahmet A. ve Metin U.’nun hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Hastane önüne gelen Metin U.'nun yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Zelenski Rusya Ukrayna savaşını bitirecek barış formülünü G-20 zirvesine sundu
Zelenski Rusya Ukrayna savaşını bitirecek barış formülünü G-20 zirvesine sundu
MİT operasyonuyla yakalanan Uğur Demirok tutuklandı!
MİT operasyonuyla yakalanan Uğur Demirok tutuklandı!
Tüketiciler Birliği uyardı! Faturanızda bu yazıyorsa itiraz edin
Tüketiciler Birliği uyardı! Faturanızda bu yazıyorsa itiraz edin
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Emine Erdoğan, Endonezya'da lider eşleriyle bir araya geldi bu pozu verdi
Emine Erdoğan, Endonezya'da lider eşleriyle bir araya geldi bu pozu verdi
Yolda yürüyen kadına taciz! Yakınları yakaladı ve...
Yolda yürüyen kadına taciz! Yakınları yakaladı ve...
MHP Şırnak ilçe başkanının üzerine kayıtlı hattan İstiklal bombacısı ile görüşme trafiği çıktı
MHP Şırnak ilçe başkanının üzerine kayıtlı hattan İstiklal bombacısı ile görüşme trafiği çıktı
Bursa'dan sonra şimdi de İzmir! Can almaya devam ediyor
Bursa'dan sonra şimdi de İzmir! Can almaya devam ediyor
Pendik’te kanalizasyon kazısı sırasında bulundu hemen ekiplere haber verildi
Pendik’te kanalizasyon kazısı sırasında bulundu hemen ekiplere haber verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye teşekkürü! ABD dahil 97 devlet....
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye teşekkürü! ABD dahil 97 devlet....
Erdoğan'ın en sevdiği şarkının yazarı CHP'li oldu! Beraber yürüdük biz bu yollarda
Erdoğan'ın en sevdiği şarkının yazarı CHP'li oldu! Beraber yürüdük biz bu yollarda
Ayşenur Arslan İstanbul saldırısı için AK Parti hakkında korkunç bir imada bulundu!
Ayşenur Arslan İstanbul saldırısı için AK Parti hakkında korkunç bir imada bulundu!