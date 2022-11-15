Kripto para tartışması kanlı bitti arkadaşına kurşun yağdırdı

İstanbul Pendik'te bir kişi, kripto para alım satım nedeniyle tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı. Saldırgan olay sonrası aynı silahla kendini de yaraladı. Hastaneye kaldırılan iki kişinin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

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İstanbul'un Pendik ilçesinde, iki arkadaşın kripto para tartışması kanlı bitti.

İddiaya göre; Ahmet A. isimli şahıs, saat 00.30 sıralarında beraber kripto alım satım işlemi yaptığı arkadaşı Metin U.’nun evine gitti.

İkili arasında başlayan tartışma sonrası Metin U. yanında taşıdığı silahla arkadaşına kurşun yağdırdı.

Olayda arkadaşı Ahmet A. kanlar içerisinde yere yığılırken, evinin balkonuna çıkan Metin U. çevredekilerden yardım istedi.

Saldırgan ev sahibi Metin U. daha sonra ise aynı silahla kendini de yaraladı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri sokak içerisinde güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleriyse yaralıları hastaneye kaldırdı.

İki arkadaşın durumu ağır

Olayda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Ahmet A. ve Metin U.’nun hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Hastane önüne gelen Metin U.'nun yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.