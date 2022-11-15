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İstanbul saldırısını yapan kız 'kaplama' mı? Korkmuş yüz hali dedikodu çıkardı Feramuz Erdin'i okuyun

İstanbul saldırısını yapan kız 'kaplama' mı? Korkmuş yüz hali dedikodu çıkardı Feramuz Erdin'i okuyun

İSTANBUL Taksim bombacısı Suriye uyruklu Ahlam Albashir olaydan hemen sonra yakalandı. Bombacı kız Ahlam Albashir'in yakalandığındaki yüz ifadesi, emniyete götürülürken çelik yeleksiz oluşu gibi bir çok detay 'kaplama' dedikodusu çıkardı. “Kaplama” faili bulunamayan önemli bir suça alelacele o suçla ilgisi dahi bulunmayan bir fail uydurulması uygulamasına kolluk personeli arasında verilen addır. Oda TV'de güvenlik uzmanı Feramuz Erdin'in analizi bu noktada hayli ilginç ve değerli.

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İSTANBUL Taksim saldırısı sonrasında alışık olmadığımız bir hızda emniyet olayın failini yakalayıp yargı önüne çıkardı. Bu hızlı refleks ile emniyet övgü almayı beklerken, 'kaplama' söylentileri çıkarıldı. Oda TV'de yazan güvenlik uzmanı Feramuz Erdin'in yazısı bu noktada çok dikkat çekici. Hem 'kaplama' iddiasının nereden çıktığını, hem de gerçekte ne olduğunu ortaya koydu. İşte o yazının önemli bölümleri:

-İçişleri Bakanı Soylu, yanına Emniyet’in A takımını da alarak yaptığı basın açıklamasında olayın ardında PKK/PYD - YPG terör örgütünün olduğunu ve eylem talimatının Suriye Kobani’den geldiğini açıkladı. Şahsın yakalanma anına ait görüntüler ile diğer bazı delillerin görüntüleri de eş zamanlı olarak kamuoyu ile paylaşıldı. Zaten ne olduysa da ondan sonra oldu! Bir terör operasyonu, bugüne kadar hiç şahit olmadığımız bir şekilde kamuoyunda şüpheyle karşılandı ve her çevreden insanların tarafı olduğu birtakım spekülasyonların kaynağı oldu. 

İstanbul saldırısı için 'kaplama' iddiası neden çıktı?

1. Olayın fotoğraflarının bilinen medya kuruluşları üzerinden değil de birkaç tanınmayan gazeteci üzerinden kamuoyuna açılması ilk şüphe nedenlerinden birisini oluşturdu. 

2. Kişinin yakalanma anındaki şaşkın yüz ifadesi hemen herkeste o kişinin bu olayla bir ilgisi olmadığı fikrini uyandırdı. 

3. Yakalanma anında diğer teröristlerde gördüğümüz silahlı çatışma veya onu bırakın, direnme dahi meydana gelmedi.

4.Özel harekât personeli eve girmek üzereyken dahi çok rahat davranıyordu. 

5. Elleri önden bağlı olarak EGM amblemi önünde poz verdirilen teröristin, bugüne kadar hep olduğu gibi zafer işareti yapmaya teşebbüs etmemesi çok dikkat çekti.

6. Örgüt tarafından öldürülmesi talimatı verildiği açıklanan baş şüphelinin yanında sadece bir veya iki polisle kameralar önünde defalarca oradan oraya sevk edilmesi ve hastaneye dahi böyle götürülmesi ve kendisine bu esnada çelik yelek bile giydirilmemesi hepsinden daha çok dikkat çekti. 

KAPLAMA NE DEMEK?

“Kaplama” faili bulunamayan önemli bir suça alelacele o suçla ilgisi dahi bulunmayan bir fail uydurulması uygulamasına kolluk personeli arasında verilen addır.

İstanbul saldırında gerçekten 'kaplama' yapıldı mı?

Devletten gelen bilgiye kayıtsız şartsız inanan bir grupla, kolluğun çalışma yöntemlerini yakından bilen bir azınlık dışında bu komplo teorilerinin hızla taban bulduğunu görmek açıkçası beni şaşırttığı kadar üzdü de. Evet, yukarıda saydığımız nedenler ile diğer komplo teorileri söylentileri ayrı ayrı veya birlikte bir anlam ifade edebilir ama bunlar burada düzgün ve başarılı bir operasyon yapıldığı gerçeğini asla gölgelememeli!

Operasyonu yapanları tanıyorum

Bir defa dünkü terör operasyonunu yöneten en üst düzey iki yöneticiyi ben neredeyse 40 yıldır tanıyorum. Bir terör olayına bırakın müsaade etmeyi, orada o çocuklar ölmesin diye o bombanın önüne atlayacaklarından da adım gibi eminim. Onlar ve diğer adanmış personel işin başında iken kimse istese de kaplama yapamaz!

Zaten iki Cumhuriyet Başsavcısı ile sekiz Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği, onlarca birimden yüzlerce kişinin katıldığı, sivillerin de şahit olduğu bir operasyon sürecinde “kaplama” iddiasında bulunulması, bizim için ancak tebessüm nedeni olabilir.

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