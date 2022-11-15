Yeni yılda asgari ücretle hepsi artacak! İşte kalem kalem yeni zamlı ödemeler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) bütçesi bu yıl 40 milyar liraya çıkarıldı. Bu anlamda Türkiye'deki her 10 aileden birini kapsayan desteklerden yaşlısından gencine, kadınlardan çocukları, yaşlı ve hastalardan engelli vatandaşlara kadar birçok kesime pozitif ayrımcılık sağlanıyor. Ödemeler asgari ücret zammı ile daha da artacak! Bu desteklerden kimler yararlanıyor? Destek miktarları neler? Başvurular nereye yapılıyor? İşte detaylar...