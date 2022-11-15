Yeni yılda asgari ücretle hepsi artacak! İşte kalem kalem yeni zamlı ödemeler
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kadın, çocuk, yaşlı ve engelli vatandaşlara her ay milyonlarca liralık destek ödemesi gerçekleştiriliyor.yaşlısından gencine, kadınlardan çocukları, yaşlı ve hastalardan engelli vatandaşlara kadar birçok kesime bakanlık tarafından ödeme yapılıyor. Peki yılbaşından sonra kime ne kadar zam yapılacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) bütçesi bu yıl 40 milyar liraya çıkarıldı. Bu anlamda Türkiye'deki her 10 aileden birini kapsayan desteklerden yaşlısından gencine, kadınlardan çocukları, yaşlı ve hastalardan engelli vatandaşlara kadar birçok kesime pozitif ayrımcılık sağlanıyor. Ödemeler asgari ücret zammı ile daha da artacak! Bu desteklerden kimler yararlanıyor? Destek miktarları neler? Başvurular nereye yapılıyor? İşte detaylar...
Yaşlı aylığından eşi vefat etmiş kadına, eğitim materyalinden servis-yemek desteğine kadar ailelere farklı kalemlerde nakdi yardımlar yapılıyor. Ancak yardımlardan faydalanmak isteyen birçok kişi, “Sosyal yardım desteklerinden kimler yararlanabilir?”, “Başvurular nereye yapılıyor?” gibi soruların yanıtını merak ediyor. Yeni yılda asgari ücret zammı ile destek ödemelerinde de ciddi oranda bir artış yaşanacak.
Kadınlara yapılan destek ödemeleri
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı ile hanede sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikâhlı eşini kaybetmiş kadınlara yönelik yardım yapılıyor. Program kapsamında hak sahiplerine iki ayda bir 1.000 TL destek veriliyor. Destekten yararlanmak isteyenler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) ya da e-Devlet üzerinden başvuruyor.
Eşi vefat eden kadına yapılan destek
Sabah’ta yer alan haberde, eşi vefat etmiş kadınlar için 2023 sosyal konut projesi için hane başına 300 bin lira olmak üzere toplamda 607 milyon liralık bütçe ayrıldı. Söz konusu destekten eşi vefat etmiş ve 18 yaş altında olmak kaydıyla 3 ve daha fazla çocuğu olan kadınlar yararlanabilecek.