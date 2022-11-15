Bakan Murat Kurum: Dünyaya ilan ettik dedi müjdeyi verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Değişikliği Konferansı'nda açıklamada bulunu. Bakan Kurum, "En geç 2038 yılına kadar tüm emisyonların en fazla pik yapacağı yıl olarak tüm dünyaya ilan etmiş olduk" ifadelerini kullandı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Değişikliği Konferansı'nda yaptığı açıklamada, "En geç 2038 yılına kadar tüm emisyonların en fazla pik yapacağı yıl olarak tüm dünyaya ilan etmiş olduk" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Türkiye'nin, BM İklim Değişikliği Konferansının 31'incisine ev sahipliği için aday olduğunu, BM Sekreteryasına resmi başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Bakan Kurum, "Hazırlayacağımız İklim Kanunları ile de adımlarımızı atmaya devam edeceğiz" dedi.

"Hazırlayacağımız İklim Kanunları ile de adımlarımızı atmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 yılı için koyduğu net sıfır emisyon hedefiyle ilgili de konuşan Bakan Kurum, "Bugün Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen COP27 Toplantısı vesilesiyle Şarm El Şeyh'deyiz. Burada gerçekten tüm ülkelerin, iklim değişikliğiyle mücadelesi bu mücadeleye katkıları, projeleri oldukça detaylı bir şekilde paylaşılmakta. Biz de ülke olarak standımızda ülkemizi tüm sektörlerimizle birlikte temsil etmek için buraya geldik. Konferansta 197 ülkeden, 35 bin katılımcı var. Biz de Türkiye olarak ülkemizi temsil ediyoruz. Ve burada belediyelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, üniversitelerimizle birlikte bu temsili yapıyoruz. Bu konuda da hem etkinliklerimizle yani burada 70 etkinliğimiz var. Bu 77 yan etkinliğimizle birlikte, gerek iklim değişikliğiyle mücadelemizi gerek bu kapsamda yapmış olduğumuz projeleri gerekse farkındalık oluşturmak amacıyla sanatçılarımızın sergilerini burada yapıyoruz. Tabii az önce genel kurulda da ifade ettik, Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele noktasında kararlı adımlar atmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu 2053 net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda tüm sektörlerimiz iklim değişikliğiyle mücadele ediyor. Ve bu noktada liderlik yapan, süreci belirleyen ülke olma arzusuyla çalışmalarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum mevkidaşlar ile görüşmelerin de gerçekleştirildiği konferansta Türkiye'nin emisyon azaltım hedeflerini içeren sunumlarını gerçekleştirdiklerini de söyledi.