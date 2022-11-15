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MİT'in Türkiye'ye getirdiği FETÖ'cü Uğur Demirok'un ifadesi ortaya çıktı

MİT'in Türkiye'ye getirdiği FETÖ'cü Uğur Demirok'un ifadesi ortaya çıktı

FETÖ/PDY’nin sözde emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü iddiasıyla MİT operasyonu ile yakalanan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Uğur Demirok’un ifadesi ortaya çıktı. Demirok, ifadesinde, "Yardımlar ve burslar nedeniyle görüştüm, çeşitli vazifelerde bulundum" dedi.'CÜ

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FETÖ/PDY’nin sözde emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürütmüş olan Uğur Demirok, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi akabinde yurt dışına kaçmıştı. Geçmişte örgütün TSK mahrem yapılanmasında da görev aldığı tespit edilen ve örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan Uğur Demirok hakkında yakalama kararı da bulunuyordu.

Tutuklandı

Şüpheli Demirok, geçtiğimiz günlerde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak Türkiye’ye getirildi ve hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Saf niyetlerle, cemaat düşüncesi ile dini bir yapı olarak içinde bulundum"
Şüpheli Uğur Demirok’un, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği ifadesinde, örgütle 1999 yılında dershane aracılığıyla tanıştığını söyleyerek, "Üniversiteyi kazandıktan sonra bu yıllarda da dershane sürecinden tanışmış olduğum için işin içinde bulundum. Zamanında bu bursları da devam ettirdiler. Bu yardımlar ve burslar nedeniyle görüştüm, çeşitli vazifelerde bulundum. Bu süreç sonunda 2015 yılı ortalarında da büyük oranda alakamı kesmiştim. 2016’da Azerbaycan’a geçtim, orada şirket kurdum ve örgütün bu şirketle bir alakası olmadı. 7 yıldır orada işimle şirketimle bir yerlere geldim. Öncesinde saf niyetlerle, cemaat düşüncesi ile dini bir yapı olarak içinde bulundum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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