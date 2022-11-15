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İçişleri Sözcüsü Çataklı'dan Yunan bakana tepki

İçişleri Sözcüsü Çataklı'dan Yunan bakana tepki

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos'un, ülkesine teröristlerin girişine izin vermeyecekleri açıklamasına ilişkin, "Siz masumları öldürüyorsunuz, teröristlere kucak açıyorsunuz" dedi.

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Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Aymaz, densiz Takis Theodorikakos. Sınırları koruduğunuz belli, PKK'nın Lavrion kampından. Sınırları koruduğunuz belli, aldığınız FETÖ'cülerden. Siz masumları öldürüyorsunuz, teröristlere kucak açıyorsunuz" ifadelerini kullandı. 

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