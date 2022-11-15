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ABD'de ÜFE ekim ayında tahminlerin altında kaldı

ABD'de ÜFE ekim ayında tahminlerin altında kaldı

ABD'de üretici fiyat endeksindeki artış hızı Ekim'de yavaşladı ancak yüksek kalmaya devam etti. Bu durum, enflasyonist baskıların azalmaya başladığına işaret etti.

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ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ekim'de aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 8 arttı.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 8,3 artış olması yönündeydi.

Ülkede Ekim'de TÜFE bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 ile tahminlerin altında artarak 9 ayın en düşük seviyesine gerilemişti.

Gıda ve enerji hariç ÜFE ise aylık bazda değişmezken yıllık bazda yüzde 6,7'ye geriledi. Önceki ay yıllık artış yüzde 7,1 olmuştu.

ÜFE Mart ayında yıllık yüzde 11,7 ile zirveyi görmesinin ardından tedarik zincirindeki iyileşme, talepteki azalma ve emtia fiyatlarında gerileme gibi etkilerle yavaşladı. Enflasyon verilerini dikkatle izleyen Fed'in faiz artış hızını yakın zamanda yavaşlatması bekleniyor.

Yine bugün açıklanan veriye göre Empire State imalat endeksi 3 ay daralmasının ardından Kasım'da 4,5'e yükseldi. Ekim ayında endeks eksi 9,1 değerini almıştı.

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