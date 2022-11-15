BIST 4.657
DOLAR 18,61
EURO 19,36
ALTIN 1.059,10
HABER /  GÜNCEL

4,6 milyon değerinde çek buldu! Karşılığında öyle bir şey verdiler ki…

4,6 milyon değerinde çek buldu! Karşılığında öyle bir şey verdiler ki…

Almanya'da bir adam bir şeker firmasına ait 4,6 milyon dolarlık bir çek buldu. Değerli çeki firmayla iletişime geçerek teslim eden adama ödül niteliğinde yalnızca 6 paket şeker verildi.

Abone ol

Almanya Frankfurt’da ilginç bir olay yaşandı. Annesini ziyaret etmeye giden adam dönerken tren istasyonunda 4,6 milyon dolarlık bir çek buldu. Çekin şeker markasına ait olduğunu tespit eden adam markayla iletişime geçti.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; 38 yaşındaki Anouar G, annesini ziyaret ettikten sonra dönüş için trenini beklerken 4,6 milyon dolar değerindeki çeki bir peronda gördü. 38 yaşındaki Anouar, Alman tabloid gazete Bild'e şöyle konuştu: "Üzerinde o kadar büyük bir meblağ vardı ki telaffuz bile edemedim. Süpermarket zincirinden şeker firmasına yazılan çekteki toplam tutar 4.631.538,80 Euro'ydu."

”İsimli bir çek olduğundan, şirketimizden başka hiç kimse bunu paraya çeviremezdi. Teşekkür olarak gönderdiğimiz standart paketimizdi

En popüler şekerlemeleri olan şirket, Anouar'dan çeki imha edip kanıt olarak bir fotoğraf göndermesini istedi. Çeki imha edip istendiği üzere kanıt göndermesinin ardından Anouar, birkaç gün sonra firma ona bir kutuda 6 paket şekerleme gönderdiğinde yine şaşırdı.

Çeki bulan genç adam "Bunun biraz ucuz olduğunu düşündüm" dedi. Kayıp çekle ilgili kendileriyle iletişime geçildiğini doğrulayan, firma  yaptıkları jest için şu ifadeleri kullandı: ”İsimli bir çek olduğundan, şirketimizden başka hiç kimse bunu paraya çeviremezdi. Teşekkür olarak gönderdiğimiz standart paketimizdi" açıklamasını yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ümit Özdağ ile Davutoğlu'nun adamları birbirine girdi! 'korkma Ahmet' dedi cevap 'Atanamamış Bond' oldu
Ümit Özdağ ile Davutoğlu'nun adamları birbirine girdi! 'korkma Ahmet' dedi cevap 'Atanamamış Bond' oldu
4 gündür haber yok! 19 yaşındaki Gülçan nerede?
4 gündür haber yok! 19 yaşındaki Gülçan nerede?
MİT'in Türkiye'ye getirdiği FETÖ'cü Uğur Demirok'un ifadesi ortaya çıktı
MİT'in Türkiye'ye getirdiği FETÖ'cü Uğur Demirok'un ifadesi ortaya çıktı
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
İstanbul saldırısını yapan kız 'kaplama' mı? Korkmuş yüz hali dedikodu çıkardı Feramuz Erdin'i okuyun
İstanbul saldırısını yapan kız 'kaplama' mı? Korkmuş yüz hali dedikodu çıkardı Feramuz Erdin'i okuyun
İçişleri Sözcüsü Çataklı'dan Yunan bakana tepki
İçişleri Sözcüsü Çataklı'dan Yunan bakana tepki
'Tottenham Boys' çetesinin eski üyesiydi PKK'nın İngiltere'deki işlerini tek tek anlattı
'Tottenham Boys' çetesinin eski üyesiydi PKK'nın İngiltere'deki işlerini tek tek anlattı
Bakan Murat Kurum: Dünyaya ilan ettik dedi müjdeyi verdi
Bakan Murat Kurum: Dünyaya ilan ettik dedi müjdeyi verdi
BİM, asgari ücrete yüksek zamma karşı! Asgari ücret artışı enflasyonu artırır
BİM, asgari ücrete yüksek zamma karşı! Asgari ücret artışı enflasyonu artırır
Erdoğan G-20 zirvesinde liderleri böyle uyardı: Yeni bir krizle karşı karşıyayız
Erdoğan G-20 zirvesinde liderleri böyle uyardı: Yeni bir krizle karşı karşıyayız
Patronunun 8 milyon lirasını çalıp kaçtı
Patronunun 8 milyon lirasını çalıp kaçtı
Kripto para tartışması kanlı bitti arkadaşına kurşun yağdırdı
Kripto para tartışması kanlı bitti arkadaşına kurşun yağdırdı