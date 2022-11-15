4,6 milyon değerinde çek buldu! Karşılığında öyle bir şey verdiler ki…

Almanya'da bir adam bir şeker firmasına ait 4,6 milyon dolarlık bir çek buldu. Değerli çeki firmayla iletişime geçerek teslim eden adama ödül niteliğinde yalnızca 6 paket şeker verildi.

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Almanya Frankfurt’da ilginç bir olay yaşandı. Annesini ziyaret etmeye giden adam dönerken tren istasyonunda 4,6 milyon dolarlık bir çek buldu. Çekin şeker markasına ait olduğunu tespit eden adam markayla iletişime geçti.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; 38 yaşındaki Anouar G, annesini ziyaret ettikten sonra dönüş için trenini beklerken 4,6 milyon dolar değerindeki çeki bir peronda gördü. 38 yaşındaki Anouar, Alman tabloid gazete Bild'e şöyle konuştu: "Üzerinde o kadar büyük bir meblağ vardı ki telaffuz bile edemedim. Süpermarket zincirinden şeker firmasına yazılan çekteki toplam tutar 4.631.538,80 Euro'ydu."

”İsimli bir çek olduğundan, şirketimizden başka hiç kimse bunu paraya çeviremezdi. Teşekkür olarak gönderdiğimiz standart paketimizdi

En popüler şekerlemeleri olan şirket, Anouar'dan çeki imha edip kanıt olarak bir fotoğraf göndermesini istedi. Çeki imha edip istendiği üzere kanıt göndermesinin ardından Anouar, birkaç gün sonra firma ona bir kutuda 6 paket şekerleme gönderdiğinde yine şaşırdı.

Çeki bulan genç adam "Bunun biraz ucuz olduğunu düşündüm" dedi. Kayıp çekle ilgili kendileriyle iletişime geçildiğini doğrulayan, firma yaptıkları jest için şu ifadeleri kullandı: ”İsimli bir çek olduğundan, şirketimizden başka hiç kimse bunu paraya çeviremezdi. Teşekkür olarak gönderdiğimiz standart paketimizdi" açıklamasını yaptı.