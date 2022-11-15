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Kiev'de patlama sesleri! Belediye başkanı duyurdu: Füzelerle saldırdılar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kiev'de patlama sesleri! Belediye başkanı duyurdu: Füzelerle saldırdılar

KİEV'de patlama sesleri duyuldu. Gelen flaş bilgiye göre Kiev Belediye Başkanı, füzelerle iki binanın isabet alındığını açıkladı.

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Ukrayna'nın başkenti Kiev füze saldırılarının hedefi oldu.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, başkente füze saldırıları düzenlendiğini belirterek, "Peçersk semtinde iki konut isabet aldı. Hava savunma sistemleri birkaç füzeyi de düşürdü." dedi.

Kliçko, füzelerin isabet ettiği konutlarda yangın çıktığını, bölgeye itfaiye, sağlık, kurtarma ekiplerinin gönderildiğini kaydetti.

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