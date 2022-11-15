Göç İdaresi Başkanlığı'ndan kaçak göçmen yalanına yanıt

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Batı destekli bazı sosyal medya hesaplarının "Yüzlerce kaçak göçmen tırlarla Gaziosmanpaşa'da sokağa salındı" yalanına yanıt verdi.

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"Yüzlerce kaçak göçmen tırlarla Gaziosmanpaşa’da sokağa Salındı" iddiasını içeren eski görüntülere ilişkin İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan jet hızıyla yalanlama geldi.

Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan açıklama şöyle:

Dezenformasyon ve yalan içerikler

"İstanbul’da 13 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen hain terör saldırısının ardından sosyal medya hesaplarından ve basın-yayın kuruluşu görünümlü sitelerden dezenformasyona da başvurularak, gündemi saptıracak yalan haberlerin aceleyle yayılmak istendiğini görüyoruz.

"Büyük resmin çarpıtılmak istendiğini değerlendirmekteyiz"

Emniyet Teşkilatımızın olayı aydınlatmasının hızı ve netliğiyle, PKK/PYD terör örgütü tarafından yapılan bu eylemin uluslararası destekçileri, terör örgütü ve terör örgütüyle ilişki içerisinde legal alan uzantılarını tedirgin ettiğini, bu nedenle konunun göç yönetimi ve güvenlik alanına çekilerek büyük resmin çarpıtılmak istendiğini de değerlendirmekteyiz.

Eski paylaşımları yeniden servis ettiler

Terör saldırısının öncesi ve sonrasına ilişkin süreçler netlik kazanıp sorumlular ortaya çıktıkça, kamuoyunda infial uyandırmak ve gündemi değiştirmek üzere yurtiçi ve yurt dışındaki sosyal medya hesapları ve yalanın arkasına sığınan siber alan işbirlikçileri tarafından, “Tırlarla Türkiye’ye gelen düzensiz göçmenlerin Gaziosmanpaşa’da sokağa salındığı” iddiasını içeren eski paylaşımların sanki yeniymiş gibi sorumsuzca yeniden dolaşıma sokulduğu görülmektedir.

Sosyal medya provokasyonundan istenilen amaç farklı

Mevzubahis görüntülerin iki ay öncesine ait olduğu açık kaynaklardan bilinmektedir. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği’nin internet sitesinden (http://www.istanbul.gov.tr/basin-aciklamasi-2022-70) 26 Eylül 2022 tarihinde yapılan basın açıklamasında, görüntülerde yer alan düzensiz göçmenlerin Gaziosmanpaşa’da yakalandığı ve sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği duyurulmuştur. Buna karşın, hain saldırının ardından söz konusu görüntülerin yeniden dolaşıma alınmasının amacının ve niyetinin takdirini kamuoyunun vicdanına ve bilgisine sunuyoruz.

İşte o Türkiye düşmanları

Bununla birlikte terör saldırısı sonrasındaki süreçlerde uluslararası yayın kuruluşlarıyla beraber siber alan işbirlikçileri tarafından da kamuoyuna Türkiye’ye ilişkin dezenformasyon ve yalan içerikler üretilerek, ülkemize zarar vermek için ortak noktada buluştukları anlaşılmaktadır.

Göç İdaresi Başkanlığı olarak Göç Yönetimini her geçen gün daha iyi bir şekilde, dünyaya örnek teşkil edecek bir motivasyonla yerine getirmeye çalışırken, bir taraftan da ülkemize karşı birleşen kötü niyetli kesimlerin göç olgusunu ve göç yönetimini söylem merkezlerine taşıyarak her alanda olduğu gibi göç yönetiminde de Türkiye’nin önünü kesmek istediklerinin farkındayız.

Ülke olarak derin bir üzüntü yaşadığımız bu günlerde provokatif paylaşım ve haber yapanlar hakkında gerekli hukuki sürecin başlatılacağının bilinmesini isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."