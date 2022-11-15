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Beşiktaş, Nwakaeme'yi istiyor

Beşiktaş, Nwakaeme'yi istiyor

Trabzonspor'dan ayrılarak Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Fayha'ya transfer olan Anthony Nwakaeme için Beşiktaş devreye girdi. Siyah-beyazlılar, yıldız ismi kadrosuna katmak istiyor.

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Beşiktaş'ın hedefinde, ilk olarak eski Trabzonsporlu Nwakaeme var.

33 yaşındaki başarılı oyuncunun ismini teknik direktör Şenol Güneş dile getirdi ve belki de isim verdiği ilk oyuncu oldu.

Siyah-beyazlılar, Al-Fayda'da forma giyen başarılı oyuncu için bu ay içerisinde temaslara başlayıp, ocak ayındaki transfer döneminde işi bitirmek istiyor.

Süper Lig'e dönmeye sıcak bakıyor

Yıldız oyuncunun Suudi Arabistan'da mutsuz olduğu ve bu sebeple Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

2018-2022 yılları arasında Trabzonspor formasını terleten Anthony Nwakaeme, geçtiğimiz sezon sonunda bordo-mavililerden ayrılmıştı.

3 gol attı

Nijeryalı futbolcu, ağustos ayında Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Bu sezon takımıyla 7 maça çıkan Nwakaeme, 3 gol attı.

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