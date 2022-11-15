Bekir Bozdağ ile CHP'li Ali Mahir Başarır arasında tartışma

CHP'li Ali Mahir Başarır, Yalova Adliyesi’nde mahkeme heyetinin üstüne yürüdüğü iddialarını yalanlayarak "Biz mahkeme bastık mı" dedi. Bekir Bozdağ, "Kayıtlar ortada" diyerek Başarır'a tepki gösterdi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Adalet Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay’ın 2021 yılı kesin hesap kanun teklifi, 2023 yılı bütçe kanun teklifi ve Sayıştay raporları görüşülüyor.

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ arasında tartışma çıktı.

CHP’li Başarır, bütçeye ilişkin görüşünü bildirdiği esnada, bir gazetenin "CHP’den Yalova’da planlı provokasyon. Kayıt tuşuna basıldı, Ali Mahir Başarır ucuz şovuna başladı" başlıklı haberini ele aldı.

"Biz mahkeme bastık mı"

Ali Mahir Başarır, "Yalova’da bir olay yaşadık. O an mahkeme salonunda olan havuz medyasının bir gazetecisi gizli bir çekim yaptı. O videoları böl-kes-yapıştır olarak sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine siz mahkemenin çözüm kayıtlarını almadan, tüm bilgileri almadan akşam saatlerinde açıklama yaptınız. Yalova Adliyesi’ni ziyaret ettiniz. Sayın Bakan (Bekir Bozdağ), orada olanların tamamını incelediniz mi? Biz mahkeme bastık mı?" ifadelerini kullandı.

""Yalan söylüyorsunuz"

İHA'nın haberine göre; bunun üzerine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yalan söylüyorsunuz. Kayıtlar ortada." diye karşılık verdi.

"Bana yalan söylüyorsun deme"

Başarır ise, "Bana yalan söylüyorsun deme. Biz orada mahkemeyi takip ediyorduk. 50 milletvekili mahkemeyi takip ederken mahkeme salonunu terk ettik. Nasıl mahkeme bastık." diyerek kendini savundu.