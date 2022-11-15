Falcao tekrar Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu

30 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında Fenerbahçe ve Galatasaray, İspanya LaLiga ekiplerinden Rayo Vallecano ve Villarreal’in yer alacağı dostluk turnuvasında yer alacak.Abone ol
2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada İstanbul’da dostluk turnuvası düzenlenecek.
Kulüpler Birliği Vakfı’ndan yapılan açıklamada, “Vakfımız, iş birliği içerisinde olduğu LaLiga ile Katar’da gerçekleştirilecek Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada dostluk turnuvası düzenlenecektir. Bu organizasyon kapsamında LaLiga takımlarından Villarreal CF ve Rayo Vallecano, Süper Lig takımlarımızdan Fenerbahçe ve Galatasaray ile karşılaşacaktır. Karşılaşmalar ekiplerimizin stadyumlarında oynanacaktır. Turnuva ile alakalı detaylar ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.
Maç programı ise şöyle:
30 Kasım Çarşamba
20.00: Fenerbahçe - Rayo Vallecano
3 Aralık Cumartesi
16:00: Galatasaray - Rayo Vallecano
19:00: Fenerbahçe - Villarreal
6 Aralık Salı
20.00: Galatasaray - Villarreal
Ülkemizde bir dönem Galatasaray forması giyen Radamel Falcao da La Liga ekiplerinden Rayı Vallecano forması giyiyor. Yıldız golcü düzenlenecek turnuvada şans bulması halinde eski takımına karşı mücadele etmiş olacak.