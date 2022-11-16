İş arayana müjde! Bakanlık duyurdu 2 bin 500 kişi alınacak başvurular...

Ticaret Bakanlığı'nın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü (merkez birimi), gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri, ticaret il müdürlükleri ve serbest bölge müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 2 bin 500 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.