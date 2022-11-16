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İş arayana müjde! Bakanlık duyurdu 2 bin 500 kişi alınacak başvurular...

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İş arayana müjde! Bakanlık duyurdu 2 bin 500 kişi alınacak başvurular...

İş arayana müjde! Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvuru yapacaklarda KPSS şartı aranıyor. Söz konusu pozisyonlardan yalnızca birine başvuruda bulunulabilecek. İşte tarihler...

İş arayana müjde! Bakanlık duyurdu 2 bin 500 kişi alınacak başvurular...

 Ticaret Bakanlığı'nın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü (merkez birimi), gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri, ticaret il müdürlükleri ve serbest bölge müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 2 bin 500 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

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İş arayana müjde! Bakanlık duyurdu 2 bin 500 kişi alınacak başvurular...

Adayların, 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ilgili puan türlerinden 70 ve üzeri almış olması gerekiyor.

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İş arayana müjde! Bakanlık duyurdu 2 bin 500 kişi alınacak başvurular...

Pozisyonlara başvurular 21-30 Kasım döneminde yapılacak. 

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İş arayana müjde! Bakanlık duyurdu 2 bin 500 kişi alınacak başvurular...

Adaylar, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Söz konusu pozisyonlardan yalnızca birine başvuruda bulunulabilecek.

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