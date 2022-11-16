Bakan Derya Yanık'tan Kılıçdaroğlu'na şehit yakınları ve gazi tepkisi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında şehit yakınları ve gazilerle ilgili yaptığı konuşmasına ilişkin, “Onlar çarpıtmaktan yılmıyorsa biz de anlatmaktan yılmıyoruz” dedi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında şehit yakınları ve gazilerle ilgili yaptığı konuşmasına ilişkin açıklama yaptı.

"Manipülasyon kotasını şehit yakınlarımız ve gazilerimizle ilgili olarak doldurmuş"

Yanık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, günlük manipülasyon kotasını bugün şehit yakınlarımız ve gazilerimizle ilgili olarak doldurmuş. Grup toplantısında, şehit yakınlarımız ve gazilerimize ilişkin konuları, takip edenlerin zerre itibar etmeyecekleri ancak bilmeyenlerin manipüle olacağı şekliyle dile getirmiş. O iş öyle Sn. Kılıçdaroğlu’nun anlattığı gibi değil. Onlar çarpıtmaktan yılmıyorsa biz de anlatmaktan yılmıyoruz. Bir daha anlatalım. Şehitlik ve gazilik statüleri hayatını kaybeden veya yaralanan personelin mensubu oldukları kurum tarafından düzenlenen belgeler doğrultusunda belirlenmektedir. SGK’nın yaptığı değerlendirme sonucu tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin hakları ilgili mevzuat kapsamında netleşmektedir. Uygulamadaki farklar olayın vuku bulma şekline bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Hükümetlerimiz döneminde tüm şehitlerimizin yakınları ile gazilerimize istihdamdan eğitime kadar birçok başlıkta imkanlar sağlanmış ve hakları genişletilmiştir. Bunu 2002-2022 kıyaslaması yapıldığında herkes açıkça görmektedir. Bunun yanında sık sık manipüle edilmeye çalışılan, bugün de bunun bir örneğine tekrar şahit olduğumuz Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın yaptığı şartlı bağış ödemelerimiz vardır. Tüm şehit yakınlarımız ve gazilerimiz bilir ki, TŞYGDV’nin yaptığı ödemeler sadece 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine yapılan şartlı bağışların ödemeleridir. Şartlı bağışlar sadece bağışı yapan kişinin kriterleri doğrultusunda kullanılabilir. Sn. Kılıçdaroğlu bunu elbette bilmektedir ancak yine de ‘ya tutarsa’ ümidi içindedir. Tutmaz. Ülkesi uğruna canlarını ortaya koyan şehitlerimizin ve gazilerimizin böylesi ucuz siyasi oyunlara alet edilmelerine asla izin vermeyiz. Şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve ailelerine yönelik hizmetlerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.