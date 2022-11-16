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Bursa'da sigara içerken uyuyakalan adam alevler içinde kaldı

Bursa'da sigara içerken uyuyakalan adam alevler içinde kaldı

BURSA'da evinde sigara içerken söndürmeyi unutan adam, uyuyakalınca bir süre sonra kendisi de alevler içinde kaldı. Dumanların yükseldiğini gören üst komşusu koşarak yangına müdahale ederken, alevler içerisinde kalan adam ağır yaralandı.

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Olay, merkez Osmangazi İlçesine bağlı Kemer Çeşme Mahallesi, Ayşen Sokak üzerinde bulunan tek odalı bir evde yaşandı. İddiaya göre hurdacılık yapan 42 yaşındaki Muammer Koyun, eve geldiğinde yanında bulundurduğu sigarayı içmek için yaktı. Sigara içerken bir süre sonra uyuyakalan adam alevlerin içinde kaldı.

Üst katta televizyon izleyen komşusu ise dumanları görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirerek aşağı inip alevlerin yükseldiği yere girdi. Arkadaşının alevlerin içinde kaldığını gören Abdullah D. ilk müdahaleyi suyla yapmaya çalıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, yaralanan adam sağlık ekiplerine teslim edilip Muammer Koyun Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili tahkikat başlatan polis ekipleri ufak çaplı yangının sigaradan çıktığını tespit etti.

Yangına ilk müdahalede bulunan üst komşu Abdullah D. “Yukarıda televizyon izliyordum. Aşağıdan duman geldiğini gördüm. Hemen alt kata indim. Baktım arkadaşım alevlerin içinde kalmış. Hemen su dökerek müdahale ettim. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi. Hurdacılık yapan gariban bir adamdı. Muhtemelen sigara içerken uyuyakalmış. Ekipler yangının sigaradan çıktığını tespit etti” dedi

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