Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ bahanesiyle PKK'ya destek verenler dökülen kana ortak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da konuşuyor. Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin şehit olduğu saldırıyla ilgili konuşan Erdoğan, ABD'yi işaret ederek, ""DEAŞ'la mücadele bahanesi altında terör örgütüne destek verenler de dökülen her damla kana ortaktır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki saldırı nedeniyle PKK'ya çeşitli bahanelerle destek veren ABD başta lmak üzere Avrupa ülkeleri suçladı. İşte Erdoğan'ın Endonezya'daki konuşmasından satır başları...

PKK'ya operasyon sinyali

- (Beyoğlu'ndaki terör saldırısı) DEAŞ'la mücadele bahanesi altında terör örgütüne destek verenler de dökülen her damla kana ortaktır. Teröristlerin kimin arkasına saklanırsa saklansın kendilerini bekleyen akıbetten kurtulamayacaklardır.

- (Terörle mücadele) Tüm dost ve müttefiklerimizin, Türkiye'nin haklı mücadelesine samimi desteğini bekliyoruz.

- Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, kimin arkasına saklanırsa saklansınlar teröristler kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaktır.

Provokatif soruya sert tepki ABD'de yaşayan bir Türk olduğunu söylediniz. Buna pek inanmıyorum. Farklı bir ırkçılığın içindesiniz. Sorduğunuz soru bunu aynen ortaya koyuyor. Bizim Kuzey Irak'ta veya Suriye'nin güneyinde oradaki Kürtlerle ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımızla bu tür bir sorunumuz olmadığı gibi…

Ekonomik göstergeler kötüleşme gösteriyor

- Ülkemizin ve bölgemizin geleceğinde terörün hiçbir türlüsüne yer olmadığının altını tekrar çizmek istiyorum.

- Ekonomik göstergeler şayet bir çıkış yolu bulamazsa mevcut durumun kötüleşeceğini gösteriyor.

- Türkiye tüm insanlığın huzurunu ve barışını etkileyen bu sınamalar karşısında üzerine düşeni yerine getirmenin çabasındadır.

Biden F-16 için ulumlu dedi

- (ABD'den F-16 tedariki) Sayın Biden, olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi.

- (Tahıl koridoru) Görüşmelerimiz sürekli devam ediyor ve şu an itibarıyla devam edeceği kanaatindeyim, herhangi bir sıkıntı yok. Sayın Putin'le görüşmeleri yaparak gübre ve amonyak nakliyatını ele alacağız. Süreyi de 1 yıla çıkarmanın gayreti içerisinde olacağız."

KKTC'ye gözlemci üyelik verilmesi

- (KKTC'nin TDT'de gözlemci üye olması) Bu kararla ilgili herhangi bir yerden, herhangi bir ülkeden icazet almamıza gerek yoktur. O iş bitmiştir.

Polonya'ya füze düşmesi

- (Polonya'ya füze düşmesi) Rusya'nın yaptığı açıklamaya saygı duymak durumundayım. Rusya'nın 'Bizimle bu işin alakası yoktur' demesi bizim için önemli. Biden'in füzelerin Rus yapımı olmadığını açıklaması Rusya ile alakası olmadığını göstermektedir. İnceleme, araştırma şarttır.

Sınır ötesi operasyon olacak mı? (İstiklal Caddesi saldırısı sonrası Suriye'ye sınır ötesi operasyon olacak mı?) Şu anda sorgulamalar soruşturmalar devam ediyor. 81 yaralımız vardı. Bu sayı 25'e düştü. 6 kişi hayatını kaybetti. Bu sorgulamalar neticesinde nereye uzanıyor bunların araştırması yapılıyor. Bu araştırma neticesinde de ne gerekiyorsa onu yapmak konusunda kararlı olduğumuzu tüm dünyanın bilmesi lazım.

Yunanistan'a 'yerini bil' uyarısı

- )Yunanistan'ın son dönemdeki provokasyonları) Attıkları adımlar hiçbir fayda sağlamaz. Yerini yurdunu bil.