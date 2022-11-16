Yağmur Uçar, Taksim saldırısında öldü! Diriliş Ertuğrul oyuncusu baba Nureddin Uçar'dan yürek yakan sözler
İSTANUL Taksim'deki terör saldırısında annesi ile birlikte hayatını kaybeden Yağmur Uçar'ın Diriliş Ertuğrul ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinin oyuncusu babası Nurettin Uçar, konuştu. Kızının en büyük hayalini anlatan Nureddin Uçar, kızının son günü yaşadıklarını ve Yağmur'la son görüşmesini anlattı.
İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmişti, 81 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist ve ona yardım eden 50 kişi gözaltında halen sorgulanmaya devam ediliyor. Hain saldırıda kızı Yağmur Uçar ve eski eşini kaybeden EDHA, Diriliş Ertuğrul ve Arka Sokaklar gibi bir çok dizide rol almış olan Nurettin Uçar kızının hayalini ve aralarındaki anlaşmayı açıkladı. Acılı baba, kızının son günü yaşadıklarını ve Yağmur'la son görüşmesini anlattı.
■ Terör saldırısında kızınızı kaybettiniz. Yaşananlar sonrası hislerinizi öğrenebilir miyiz?
Bir baba için çok zor evladını kaybetmek. Kızımla çok güzel hayallerimiz vardı. Onunla her şeyimi pay- laşırdım. Ben onu hep 'Datlu kızım' diye severdim. O da bana 'Babam' derdi. Kimse onun gibi güzel 'Babam' diyemezdi. Benim tek tesellim kızımın şehitlik mertebesine ulaşması olması.
■ En son ne zaman görmüştünüz kızınızı?
5 ay önce görmüştüm onu en son. Fransa'da yaşıyorum. Yılbaşında türkiye'ye gelecektim. Birlikte tatil yapacaktık. Yazın da Fransa'ya yanıma gelecekti, onunla gezecektik. Sürekli telefonla konuşurduk. Aramızda çok güçlü bir bağ vardı. Kızımla en son terör saldırısından bir gün önce konuştuk. Pazar günü de kızımı aradığımda cevap vermedi. Sonrasında mesaj da attım ama cevap gelmedi. Bir saat sonra annesine yazdım.
Hafta sonları Taksim'e gittiğini bildiğim için...
Hafta sonları genelde Taksim'e giderlerdi. Bunu bildiğim için endişelenmeye başladım. Kızımı ve annesini defalarca aradım ama cevap alamadım. Sonrasında eski eşimin babasını aradım, açtı telefonu ama cevap vermeden kapattı. Yarım saat sonra Yağmur'un dayısı aradı. 'Ablamı ve kızını kaybettik' dedi. Ben yıkıldım o anda. Ama hissetmiştim kötü bir şey olduğunu. Patlama sonrası medyaya yansıyan fotoğraflarda yerde yatanlardan birini eski eşime benzettim ama insan kondurmak istemiyor işte...