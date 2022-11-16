Yağmur Uçar, Taksim saldırısında öldü! Diriliş Ertuğrul oyuncusu baba Nureddin Uçar'dan yürek yakan sözler

■ Terör saldırısında kızınızı kaybettiniz. Yaşananlar sonrası hislerinizi öğrenebilir miyiz?

Bir baba için çok zor evladını kaybetmek. Kızımla çok güzel hayallerimiz vardı. Onunla her şeyimi pay- laşırdım. Ben onu hep 'Datlu kızım' diye severdim. O da bana 'Babam' derdi. Kimse onun gibi güzel 'Babam' diyemezdi. Benim tek tesellim kızımın şehitlik mertebesine ulaşması olması.