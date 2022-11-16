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İstanbul'da anne ve babasının bıçaklandığını gören polis etrafa kurşun yağdırdı

İstanbul'da anne ve babasının bıçaklandığını gören polis etrafa kurşun yağdırdı

İSTANBUL Ataşehir’de bir sitede otopark nedeniyle apartman sakinleri arasında çıkan kavgada bir karı koca bıçaklandı. O ailenin polis oğlu, olay yerine geldiğinde anne ve babasının bıçaklandığını görünce etrafa kurşun yağdırdı. Olayda 5 kişi yaralandı.

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Ataşehir’de bir sitede otopark nedeniyle apartman sakinleri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Olay saat 21.00 sıralarında Ataşehir’de Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir sitenin otoparkında site sakinleri arasında yer tartışması alevlenerek kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Polisin kurşunları babası ve kardeşine geldi

Anne ve babasının bıçaklandığını gören, görev istirahatindeki polis memuru tabancasıyla karşı gruptan 3 kişiyi yaraladı. Kavga sırasında görev istirahatindeki polis memurunun silahından çıkan kurşunlar babası ve kardeşine de isabet etti.  Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis memuru gözaltına alındı

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek çevredeki hastaneye kaldırıldı. Toplamda 5 kişiyi yaralayan görev istirahatindeki polis memuru gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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