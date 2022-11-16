BIST 4.657
DOLAR 18,61
EURO 19,30
ALTIN 1.060,90
HABER /  GÜNCEL

Ve anlaşma tamam! Artık bir ülkeye daha kimlikle gireceğiz

Ve anlaşma tamam! Artık bir ülkeye daha kimlikle gireceğiz

Bosna Hersek ile Türkiye arasında kimlikle seyahat uygulamasına ilişkin anlaşmanın imzalanması için teknik hazırlıkların devam ettiği, halihazırda Bosna Hersek'e girişlerde pasaport uygulamasının devam ettiği ifade edildi.

Abone ol

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğince yapılan açıklamada, Türkiye ile Bosna Hersek arasında kimlikle seyahat uygulamasının başlatılması için bir anlaşma yapılması noktasında mutabakat sağlandığı belirtildi.

Teknik hazırlıklar sürüyor

Söz konusu anlaşmanın imzalanması ve yürürlüğe girmesi için gereken teknik hazırlıkların Bosna Hersek iş birliğinde sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, anlaşmanın yürürlüğe girdiği zamanın vatandaşlarla paylaşılacağı aktarıldı.

Pasaport uygulaması sürüyor

Açıklamada, kimlikle seyahat uygulamasının hazırlık aşamasında olduğuna işaret edilerek, halihazırda Bosna Hersek'e girişlerde pasaport uygulamasının devam ettiği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da sigara içerken uyuyakalan adam alevler içinde kaldı
Bursa'da sigara içerken uyuyakalan adam alevler içinde kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ bahanesiyle PKK'ya destek verenler dökülen kana ortak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ bahanesiyle PKK'ya destek verenler dökülen kana ortak
'Martı'nın sahibinden Taksiciler Odası Eyüp Aksu'ya şok suçlamalar! Beni ve ailemi tehdit etti
'Martı'nın sahibinden Taksiciler Odası Eyüp Aksu'ya şok suçlamalar! Beni ve ailemi tehdit etti
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
İstanbul'da anne ve babasının bıçaklandığını gören polis etrafa kurşun yağdırdı
İstanbul'da anne ve babasının bıçaklandığını gören polis etrafa kurşun yağdırdı
NATO üyesi Polonya'ya füze düştü! Rusya 'biz atmadık' dedi! 3. Dünya Savaşı mı başlıyor?
NATO üyesi Polonya'ya füze düştü! Rusya 'biz atmadık' dedi! 3. Dünya Savaşı mı başlıyor?
Donald Trump, 2024 ABD başkanlık seçimleri için adaylığını şimdiden ilan etti
Donald Trump, 2024 ABD başkanlık seçimleri için adaylığını şimdiden ilan etti
İstanbul'da intihar! Otomobilinden indi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden aşağı atladı
İstanbul'da intihar! Otomobilinden indi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden aşağı atladı
İstanbul'da inşaat şantiyesinde çıkan yangında bir işçi öldü
İstanbul'da inşaat şantiyesinde çıkan yangında bir işçi öldü
Maden kazasında ölenlerin ailelerine aylık bağlanmasına yönelik kanun TBMM'de kabul edildi
Maden kazasında ölenlerin ailelerine aylık bağlanmasına yönelik kanun TBMM'de kabul edildi
Yeni savaşın ayak sesleri: NATO topraklarını savunmaya hazırız
Yeni savaşın ayak sesleri: NATO topraklarını savunmaya hazırız
ABD'den 'Füze' açıklaması: Uygun adımları belirleyeceğiz
ABD'den 'Füze' açıklaması: Uygun adımları belirleyeceğiz