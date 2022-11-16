BIST 4.657
DOLAR 18,61
EURO 19,30
ALTIN 1.060,90
HABER /  EKONOMİ

Benzine indirim! 17 Kasım 2022 (bu gece yarısı) geçerli 77 kuruş ucuzlayacak

Benzine indirim! 17 Kasım 2022 (bu gece yarısı) geçerli 77 kuruş ucuzlayacak

Motorine gelen 1 lira 56 kuruşluk indirimin ardından bir sevindirici haber de benzinden geldi. Benzinin litresi 17 Kasım 2022 Perşembe gününden (bu gece yarısı) itibaren 77 kuruş ucuzlayacak. Motorin ve LPG için ise indirim yok.

Abone ol

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Vatandaşlar da benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzine bu gece yarısı indirim var

Benzine 17 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim bekleniyor. Motorin grubunda ve LPG'de ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

İndirimli benzin fiyatları...

İstanbul Anadolu yakasında 22.70 TL'ye satılan benzinin litresi 21.93 TL'ye, Avrupa yakasında 22.69 TL'ye satılan benzinin litresi 21.92 TL'ye gerileyecek. Ankara'da 22,84 TL'ye satılan benzinin litresi 22.07 TL'ye, İzmir'de ise 22.84 TL'ye 22.07 TL'ye inecek. 

Güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul
Anadolu Yakası benzin fiyatı: 22,70 TL
Anadolu Yakası motorin fiyatı: 24,84 TL
Avrupa Yakası benzin fiyatı: 22,69 TL
Avrupa Yakası motorin fiyatı: 24,83 TL 

Ankara
Benzin fiyatı: 22,84 TL
Motorin fiyatı: 24,94 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 22,84 TL
Motorin fiyatı: 24,98 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ölen kedide görüldü! Mahalleler karantinaya alındı
Ölen kedide görüldü! Mahalleler karantinaya alındı
Bakan Derya Yanık'tan Kılıçdaroğlu'na şehit yakınları ve gazi tepkisi
Bakan Derya Yanık'tan Kılıçdaroğlu'na şehit yakınları ve gazi tepkisi
Sabah bahçesine girince öyle bir şey gördü ki! Hayatının şokunu yaşadı
Sabah bahçesine girince öyle bir şey gördü ki! Hayatının şokunu yaşadı
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Ve anlaşma tamam! Artık bir ülkeye daha kimlikle gireceğiz
Ve anlaşma tamam! Artık bir ülkeye daha kimlikle gireceğiz
Bursa'da sigara içerken uyuyakalan adam alevler içinde kaldı
Bursa'da sigara içerken uyuyakalan adam alevler içinde kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ bahanesiyle PKK'ya destek verenler dökülen kana ortak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ bahanesiyle PKK'ya destek verenler dökülen kana ortak
'Martı'nın sahibinden Taksiciler Odası Eyüp Aksu'ya şok suçlamalar! Beni ve ailemi tehdit etti
'Martı'nın sahibinden Taksiciler Odası Eyüp Aksu'ya şok suçlamalar! Beni ve ailemi tehdit etti
İstanbul'da anne ve babasının bıçaklandığını gören polis etrafa kurşun yağdırdı
İstanbul'da anne ve babasının bıçaklandığını gören polis etrafa kurşun yağdırdı
NATO üyesi Polonya'ya füze düştü! Rusya 'biz atmadık' dedi! 3. Dünya Savaşı mı başlıyor?
NATO üyesi Polonya'ya füze düştü! Rusya 'biz atmadık' dedi! 3. Dünya Savaşı mı başlıyor?
Donald Trump, 2024 ABD başkanlık seçimleri için adaylığını şimdiden ilan etti
Donald Trump, 2024 ABD başkanlık seçimleri için adaylığını şimdiden ilan etti
İstanbul'da intihar! Otomobilinden indi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden aşağı atladı
İstanbul'da intihar! Otomobilinden indi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden aşağı atladı