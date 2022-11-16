Benzine indirim! 17 Kasım 2022 (bu gece yarısı) geçerli 77 kuruş ucuzlayacak

Motorine gelen 1 lira 56 kuruşluk indirimin ardından bir sevindirici haber de benzinden geldi. Benzinin litresi 17 Kasım 2022 Perşembe gününden (bu gece yarısı) itibaren 77 kuruş ucuzlayacak. Motorin ve LPG için ise indirim yok.

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Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Vatandaşlar da benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzine bu gece yarısı indirim var

Benzine 17 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim bekleniyor. Motorin grubunda ve LPG'de ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

İndirimli benzin fiyatları...

İstanbul Anadolu yakasında 22.70 TL'ye satılan benzinin litresi 21.93 TL'ye, Avrupa yakasında 22.69 TL'ye satılan benzinin litresi 21.92 TL'ye gerileyecek. Ankara'da 22,84 TL'ye satılan benzinin litresi 22.07 TL'ye, İzmir'de ise 22.84 TL'ye 22.07 TL'ye inecek.

Güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 22,70 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 24,84 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 22,69 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 24,83 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 22,84 TL

Motorin fiyatı: 24,94 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 22,84 TL

Motorin fiyatı: 24,98 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.