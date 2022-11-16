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Murat Sancak'tan Yunus Akgün açıklaması! "Biz de kazanırız Galatasaray da kazanır"

Murat Sancak'tan Yunus Akgün açıklaması! "Biz de kazanırız Galatasaray da kazanır"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray'da forma giyememesi halinde Yunus Akgün'ü transfer etmek istediklerini söyledi. Sarı-Kırmızılı takımın taraftarına seslenen Sanca, Yunus Akgün'e sahip çıksınlar. Sabretsinler." ifadelerini kullandı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, EKOTÜRK TV'ye konuştu.

Murat Sancak, Galatasaray'da son dönemde formsuzluğu ile eleştirilen Yunus Akgün hakkında konuştu.

Sancak, genç oyuncunun takımdan ayrılması durumunda Mavi Şimşekler'e transfer etmek istediğini ifade etti.

Yunus Akgün'ün yurt dışına gidebileceğinin altını çizen Sancak, bu transferden Galatasaray ve Adana Demirspor kulüplerinin para kazanabileceğini belirtti.

"Yunus Akgün'e sahip çıksınlar"

Sarı-Kırmızılı takımın taraftarına seslenen Murat Sancak, Yunus Akgün için sabredilmesi gerektiğini söyledi.

Sancak, "Galatasaray taraftarlarına sesleniyorum. Yunus Akgün'e sahip çıksınlar. Sabretsinler." ifadelerini kullandı.

"Yunus Akgün orada kalmayacaksa ben talibim"

Genç oyuncuya kapılarının açık olduğunu vurgulayan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Eğer Yunus Akgün orada kalmayacaksa ben talibim. Alır oynatırız yurtdışına satarız biz de kazanırız Galatasaray da kazanır." şeklinde konuştu.

Geçen sezonki Yunus yok

Adana Demirspor ile kiralık sözleşmesi sona eren ve sezon başında Galatasaray kadrosuna katılan Yunus Akgün, Adana temsilcisinde gösterdiği performansın uzağında kaldı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde 11 maçta görev alan Yunus Akgün, henüz gol sevinci yaşayamadı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, 1 defa takım arkadaşlarına son pası veren isim oldu.

Son dönemde yaşadığı form düşüşü ile eleştirilen Yunus Akgün, geçen sezon Adana Demirspor forması ile çıktığı 39 karşılaşmada 9 kez gol sevinci yaşarken, 17 de asist katkısı sunmuştu.

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