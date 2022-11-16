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Bakan ilk kez açıkladı! Yeni ceza türleri geliyor! O suçlara hapis yerine...

Bakan ilk kez açıkladı! Yeni ceza türleri geliyor! O suçlara hapis yerine...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve ceza reformu konusunda harekete geçildiğini açıkladı.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni bir ceza reformu için düğmeye basıldığını ve komisyon kurulduğunu açıkladı. Türkiye'de 2 yıldan az olan cezaların hapisle sonuçlanmadığını hatırlatan Bozdağ, yeni ceza türleri üzerinde çalışma yapıldığını belirtti. Hapis yatmıyor olmanın, yeni suçlar için cesaretlendirdiğini belirten Bozdağ, bazı suçların hapis yerine başka tür cezalarla karşılanması gerektiğini ifade etti.

 2 yıldan az süreli suçların hapis cezasına dönüşmediğini söyleyen Bozda, bu suçlar için yeni ceza türleri üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Komisyon kuruldu

Bakanlık olarak yaptıkları çalışmaları paylaşan Bakan Bozdağ, yeni bir ceza reformu için Bilim Komisyonu kurulduğunu açıkladı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, bazı suçları hapis cezasıyla karşılamak yerine daha etkin yaptırımlar öngördüklerini vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

Şimdi biz de bazı suçları hapis cezası yerine başka cezalarla karşılamanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz ve bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz

Hapis cezası yerine başka cezalar

Bizde iki yıla kadar cezaların hapis yatarı yok. Yeni suç var, ceza yok… Bu daha nitelikli suçların işlenmesine de cesaretlendirebiliyor. O yüzden bazı ülkelerde cezası az olan suçlarda deliksiz infaz var. Mesela bazı ülkelerde bir yıl cezalar aynı infaz ediyor, ceza arttıkça infaz azalıyor. Şimdi biz de bazı suçları hapis cezası yerine başka cezalarla karşılamanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz ve bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz.

Yeni ceza türleri üzerinde çalışılıyor

Komisyon nasıl değerlendirme yapacak onu göreceğiz. Hürriyeti bağlayıcı olmayan ve dışarıda infazı imkanı sağlayan yeni ceza türleri üzerinde çalıştığımızı buradan ifade etmek isterim. Böylece çokça tartışılan hakaret suçunu da hapis cezasıyla karşılamaktan bu çerçevede çıkarmış olacağız.

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