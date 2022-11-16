PKK'nın yalanına ortak olan Ayşenur Arslan'a tokat gibi tablo! Nedim Şener paylaştı

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı Terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD'nin yaptığı ortaya çıkmasının ardından PKK'yı aklamaya çalışanlara tepki gösteren Nedim Şener, yazısında PKK terörünün 38 yıllık kanlı bilançosunu paylaştı.

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Beyoğlu'nda 6 sivilin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası gazeteci Ayşenur Arslan'ın, Halk Tv ekranlarında sunduğu programda "2015 seçimlerinde AK Parti iktidarı kaybedince bombalar patladı. Bu film yeniden mi vizyona girdi" sözleri polemik konusu oldu.

Terör örgütü PKK'yı temize çıkarmaya çalışanlar sahne aldı, Dezenformasyon ve algı operasyonları hız kazandı.

Hürriyet yazarı Nedim Şener, isim vermeden gazeteci Ayşenur Arslan'ın çıkışını sert sözlerle eleştirdi.

"PKK'nın kurulduğu günden beri sivillere yönelik eylemleri üstlenmediğini unuttular"

"PKK’yı aklamaya çalışanları utandıracak kanlı bilanço" başlıklı yazısında Şener, Arslan'a böyle yanıt verdi:

"7 Haziran-1 Kasım arasını hatırlatanlar, PKK’nın kurulduğu günden beri sivillere yönelik eylemleri üstlenmediğini hatırlamadıkları gibi, ilk saldırılarına başladığı 1984’ten bu tarafa sebep olduğu can kayıplarını da unutmuş görünüyorlar.

PKK terörünün 38 yıllık bilançosu

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı’nın rakamlarına göre, 1984’ten bu yana 675 polisimiz, 5 bin 945 askerimiz, 1.556 güvenlik korucumuz şehit oldu. 38 yıl süresince 6 bin 812 polis, 15 bin 778 asker, 2 bin 407 güvenlik korucusu da yaralandı.

Bu sürede 5 bin 724 sivil vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 bin 451 vatandaşımız da yaralandı. Aynı dönemde 24 bin 652 PKK’lı terörist öldürüldü. 1.049 terörist ise yaralı ele geçirildi. 9 bin 55 terörist sağ olarak ele geçirilirken 8 bin 899 terörist ise teslim oldu."