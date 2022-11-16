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Mersin'de zincirleme kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mersin'de zincirleme kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

 MERSİN'in Tarsus ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, beton bariyere çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Aynı yönde seyreden otomobil tırla, şehirler arası yolcu otobüsü de  kamyonetle çarpıştı.

Zincirleme trafik kazasında bir otomobil de parçalanan bariyere çarptı.

Tırla çarpışan otomobildeki kadının öldüğü kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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